府城同濟會寒冬送暖助弱勢學童 為社會帶來正能量

農曆春節將近，為讓弱勢家庭學童也能過好年，由府城國際同濟會發起的愛心捐贈活動，今(7)日前往中華基督復興會永愛教會、天主教台南東門堂、社團法人台南市基督教揚光關懷協會等單位扶助弱勢學童，共61位學童收到年節助學金，希望藉此善舉為社會帶來正面能量。
記者張振興/台南報導
關懷兒童、扶助弱勢是同濟會長年以來服務宗旨，府城國際同濟會自成立以來，每年都會在歲末年終時舉辦弱勢學童助學金的捐贈活動，今年由現任會長黃竣麟接手號召會兄共同參與做公益。一行人首先前往中華基督復興會永愛教會進行助學金捐贈活動，由邱震牧師代表接受；接著前往天主教台南東門堂捐贈助學金，由蕭明昆神父代表接受；後續前往社團法人台南市基督教揚光關懷協會進行助學金捐贈儀式，由邱郁捷牧師代表接受，年終送暖讓弱勢家庭學童今年能平安過好年。
會長黃竣麟表示，弱勢家庭學童急需社福團體的幫助，府城會自創會以來，致力於公益活動，每年除年底會舉辦大型公益活動外，急難救助更是經年累月的進行，他接任後更是承先啟後的接辦多項公益贊助活動，經發起後極短的時間內便將助學金募集到位，感謝各位會兄的善舉，讓活動能圓滿成功，亦希望共同關心下一代的未來，讓每個孩子都能快樂的學習，累積知識與能力成為國家未來的希望，使台灣更美好。