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府城同濟會寒冬送暖助弱勢學童 為社會帶來正能量

▲府城國際同濟會前往中華基督復興會永愛教會舉辦弱勢學童助學金的捐贈活動（圖／記者張振興攝，2023,01,07）
▲府城國際同濟會前往中華基督復興會永愛教會舉辦弱勢學童助學金的捐贈活動（圖／記者張振興攝，2023,01,07）

記者張振興/台南報導

農曆春節將近，為讓弱勢家庭學童也能過好年，由府城國際同濟會發起的愛心捐贈活動，今(7)日前往中華基督復興會永愛教會、天主教台南東門堂、社團法人台南市基督教揚光關懷協會等單位扶助弱勢學童，共61位學童收到年節助學金，希望藉此善舉為社會帶來正面能量。

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▲府城國際同濟會長黃竣麟(左)前往天主教台南東門堂捐贈助學金，由蕭明昆神父(右)代表接受（圖／記者張振興攝，2023,01,07）
▲府城國際同濟會長黃竣麟(左)前往天主教台南東門堂捐贈助學金，由蕭明昆神父(右)代表接受（圖／記者張振興攝，2023,01,07）
關懷兒童、扶助弱勢是同濟會長年以來服務宗旨，府城國際同濟會自成立以來，每年都會在歲末年終時舉辦弱勢學童助學金的捐贈活動，今年由現任會長黃竣麟接手號召會兄共同參與做公益。一行人首先前往中華基督復興會永愛教會進行助學金捐贈活動，由邱震牧師代表接受；接著前往天主教台南東門堂捐贈助學金，由蕭明昆神父代表接受；後續前往社團法人台南市基督教揚光關懷協會進行助學金捐贈儀式，由邱郁捷牧師代表接受，年終送暖讓弱勢家庭學童今年能平安過好年。

▲社團法人台南市基督教揚光關懷協會邱郁捷牧師(左)回贈感謝狀予府城國際同濟會長黃竣麟(右) （圖／記者張振興攝，2023,01,07）
▲社團法人台南市基督教揚光關懷協會邱郁捷牧師(左)回贈感謝狀予府城國際同濟會長黃竣麟(右) （圖／記者張振興攝，2023,01,07）
會長黃竣麟表示，弱勢家庭學童急需社福團體的幫助，府城會自創會以來，致力於公益活動，每年除年底會舉辦大型公益活動外，急難救助更是經年累月的進行，他接任後更是承先啟後的接辦多項公益贊助活動，經發起後極短的時間內便將助學金募集到位，感謝各位會兄的善舉，讓活動能圓滿成功，亦希望共同關心下一代的未來，讓每個孩子都能快樂的學習，累積知識與能力成為國家未來的希望，使台灣更美好。

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