嘉義縣府自購23價肺炎鏈球菌疫苗針對銀髮族免費施打
為防堵疫情再度侵襲，嘉義縣政府自購1萬7,600劑23價肺炎鏈球菌疫苗，提供設籍縣內65-70歲的民眾免費接種，今(7)日上午起全縣18鄉鎮市衛生所同步擴大接種。縣長翁章梁偕同六腳鄉長黃鉦凱、衛生局長趙紋華前往六腳鄉衛生所視察接種情形，並呼籲「肺鏈+新冠」同時接種，雙重保護遠離病毒。
記者鄭一銘/嘉義報導
翁章梁表示，肺炎鏈球菌是造成社區型肺炎感染最主要的病原菌，以老年人為高風險族群，中央免費提供71歲以上長者免費疫苗接種，守護長者健康，112年起縣政府編列預算採購1萬7,600劑疫苗，加碼提供65-70歲民眾接種，擴大保護長者免於肺炎鏈球菌感染的威脅。
嘉縣肺炎鏈球菌疫苗擴大對象，以設籍嘉義縣65-70歲以上未曾接種過的長者為主，終身僅補助1劑，自112年元月3日開始提供，截至5日已接種1,602人，另提醒71歲以上民眾也可接種中央補助疫苗，請攜帶健保卡及身分證至嘉縣18鄉鎮市衛生所及13家合約院所免費接種。
衛生局長趙紋華表示，肺炎鏈球菌疫苗可與COVID-19疫苗同時於不同部位接種，預防肺炎鏈球菌感染，除接種疫苗外，平時營養保健不可少，也提醒鄉親平日要注意衛生習慣，保持手部衛生清潔，倘有呼吸道症狀需佩戴口罩並及早就醫，維護身體健康。