房市／2022信義房屋官網熱搜社區　Top10「這裡」最熱門

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前五名的社區，都是量體大、交易量也不少的大社區，而這類大型社區通常因為在售戶數相對多，購屋需求量也大，搜尋量自然會比較高，不過，這並不代表「賣壓大」，因為這些社區都屬於發展頗為成熟的社區，主要是戶數多所致；此外，排行榜中也不乏一些各地比較知名的社區，被網友或消費者搜尋的機會也會比較高。
而對於有意售屋，或是還在考慮要不要售屋的屋主來說，除了參考坊間房仲網站「熱搜社區」排名，掌握自家在市場上受喜愛的程度，以及目前行情狀況，信義房屋善用全台直營優勢，設計結合實價登錄、房屋熱度的「我家有多夯」賣屋功能，屋主只要輸入自家地址，不僅能掌握方圓1.5公里範圍內物件過去銷售天數，進一步計算自家出售預計最快銷售天數，還能看到過去2年內，透過信義房屋出價洽談但尚未購屋的「誠意買方」有多少，亦可了解有多少感興趣買方正在區域內看屋，輔以買方線上軌跡數據，透過上述目前市面上未曾公開的獨家數據，計算出滿分五顆星的「房屋夯度」。
此外，地圖式畫面的設計，也便於使用者查找物件周邊區域的實價登錄行情，頁面中還能切換為「信義正在賣」，一鍵掌握目前正在由信義房屋銷售的周邊物件類型、售價等資訊，有助於提升賣方對售價的掌握度。藉由信義房屋推動數位轉型以來，不斷推出買賣雙方都便利使用的數位工具，希望在買賣屋環節中，能夠提供更透明、清晰的資訊。