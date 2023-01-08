吐瓦魯國會議長訪台 盼望複製台灣經驗、提升人民水準
友邦吐瓦魯國會議長戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）今（8）日率團訪台，他表示，將以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民生活水準。此行也將晉見總統蔡英文、立法院長游錫堃，並簽署聯合聲明，透過國會交流深化兩國合作。
記者呂炯昌／台北報導
戴伊歐伉儷訪團一行共12人，訪問團搭乘的華航CI54班機在今日上午6時11分抵達桃園國際機場，外交部政務次長田中光代表前往國賓門接機。戴伊歐在國賓門發表談話表示，抵台後將展開參訪行程，同時以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民的生活水準，他也稱讚，台灣在經濟領域及生活等層面發展方面都是世界頂尖。
外交部表示，戴伊歐訪台期間將晉見蔡英文，拜會游錫堃，並簽署「中華民國（臺灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」，希望透過國會交流深化兩國友好合作關係；並將會晤外交部長吳釗燮及接受外交部政務次長田中光款宴，以及參訪財團法人國際合作發展基金會、我國食品加工及水產養殖產業等相關經建文化設施。
外交部指出，吐瓦魯國為我國在南太平洋的4個友邦之一，兩國於1979年建交至今，邁入第44年，邦誼穩固友好，台吐長期在基礎建設、公衛醫療、潔淨能源、資通訊、農漁業、教育、婦女賦權等領域合作密切且成效良好。