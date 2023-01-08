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侯昌明突喊「家暴有什麼好爭辯的」！超中肯分析閃瞎萬人

▲侯昌明有感而發，「家暴有什麼好爭辯的！」獲得大家認同讚爆。（圖／翻攝侯昌明臉書）
▲侯昌明有感而發，「家暴有什麼好爭辯的！」獲得大家認同讚爆。（圖／翻攝侯昌明臉書）

娛樂中心/綜合報導

53歲藝人侯昌明與曾雅蘭結婚20多年，一直都是演藝圈最恩愛的明星夫妻檔，不過一看到圈內鬧得沸沸揚揚的家暴事件，也讓侯昌明有感而發，決定透過自身經歷，向天下的男人們分享自己的想法，直言「我實在不懂家暴有什麼好爭辯的！」不僅獲得網友們認同，也感動了妻子曾雅蘭，「100分好老公！」

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侯昌明在臉書PO文寫下：「我實在不懂『家暴』有什麼好爭辯的！」他認為，婚姻當中吵架難免，但是說到會動手，那就不是同一回事了，並藉此勸告所有男性朋友，「男人們～你的另一半當初愛上你，是她最青春年華的時期，後來嫁給你，是她願意用這輩子的歲月和一切委身於你，因為她相信你、愛你。」

侯昌明呼籲，不要以為和你組成家庭之後就享福了，因為她必須為你做牛做馬、相夫教子、甚至幫忙解決經濟壓力，更不用說，還要一個人不安的面對從以前就不認識不熟悉的你的家族，「不知道你有沒有曾經體會過，如果不上班卻要一整天在家裡面打掃加上顧孩子的經驗，其實比去工作還累。」

▲曾雅蘭（右）和侯昌明有兩棟豪宅。（圖／曾雅蘭fb）
▲曾雅蘭侯昌明夫妻倆結婚多年，幕前幕後都是同進同出，是演藝圈恩愛夫妻檔。（圖／翻攝曾雅蘭FB）
侯昌明也提到，「如果你的另一半還是個職業婦女，累了一整天回到家依舊要面對家裡的所有工作，有時期待你的伸手相助，萬一遇到你的擺爛，她鬧點情緒似乎也正常，因為如果是我們應該早就瘋了吧！」再加上照顧小孩的心力交瘁，以及面對公婆的緊張壓力等等，「也都佔據了她大部分的時間，也壓縮了她在外面的世界，卻還要被你嫌她的視野不夠、把注意力和關注力都放在我們身上」。

侯昌明提醒，「為什麼她在婚姻當中有這麼多的問題困難要去克服但是依舊努力面對，就只是因為她愛你，如果支撐她的唯一這股力量不見了，她又要用什麼理由去讓自己繼續走這條路呢？當然，還有更多的辛苦面是我說都說不完的！」並強調，「所以，家暴有什麼好爭辯的呢？她，理所當然應該要讓我們用盡全力去疼愛的不是嗎？家暴～絕對零容忍。」

貼文曝光後，也獲得上萬名網友按讚認同，「贊同，真正好男人的代表」、「說的好棒這才是真男人」、「演藝圈的好男人好老公，就屬你跟乃哥了 」、「點開臉書，又被狗糧爆擊，祝你們幸福久久」，就連老婆曾雅蘭也被感動到，直接在下方留言「100分好老公」，再度閃瞎眾人的眼睛。（編輯：詹鎰睿）


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