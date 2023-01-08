侯昌明突喊「家暴有什麼好爭辯的」！超中肯分析閃瞎萬人

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侯昌明呼籲，不要以為和你組成家庭之後就享福了，因為她必須為你做牛做馬、相夫教子、甚至幫忙解決經濟壓力，更不用說，還要一個人不安的面對從以前就不認識不熟悉的你的家族，「不知道你有沒有曾經體會過，如果不上班卻要一整天在家裡面打掃加上顧孩子的經驗，其實比去工作還累。」
侯昌明也提到，「如果你的另一半還是個職業婦女，累了一整天回到家依舊要面對家裡的所有工作，有時期待你的伸手相助，萬一遇到你的擺爛，她鬧點情緒似乎也正常，因為如果是我們應該早就瘋了吧！」再加上照顧小孩的心力交瘁，以及面對公婆的緊張壓力等等，「也都佔據了她大部分的時間，也壓縮了她在外面的世界，卻還要被你嫌她的視野不夠、把注意力和關注力都放在我們身上」。
侯昌明提醒，「為什麼她在婚姻當中有這麼多的問題困難要去克服但是依舊努力面對，就只是因為她愛你，如果支撐她的唯一這股力量不見了，她又要用什麼理由去讓自己繼續走這條路呢？當然，還有更多的辛苦面是我說都說不完的！」並強調，「所以，家暴有什麼好爭辯的呢？她，理所當然應該要讓我們用盡全力去疼愛的不是嗎？家暴～絕對零容忍。」
貼文曝光後，也獲得上萬名網友按讚認同，「贊同，真正好男人的代表」、「說的好棒這才是真男人」、「演藝圈的好男人好老公，就屬你跟乃哥了 」、「點開臉書，又被狗糧爆擊，祝你們幸福久久」，就連老婆曾雅蘭也被感動到，直接在下方留言「100分好老公」，再度閃瞎眾人的眼睛。（編輯：詹鎰睿）