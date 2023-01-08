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纖瘦妹跌倒竟一秒骨折！醫嘆：太瘦惹的禍　自測公式曝光

▲纖瘦妹跌倒竟一秒骨折！醫嘆：「太瘦惹的禍」，自測公式曝光。（示意圖／Pixabay）
▲纖瘦妹跌倒竟一秒骨折！醫嘆：「太瘦惹的禍」，自測公式曝光。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

隨著時間推移，眾人審美已不在一味追求瘦，體態勻稱、健康才是王道。其實除了美觀問題外，過瘦其實還容易導致骨折，洪暐傑醫師便提供自己30歲女病患的案例，她在路上被不明物體絆到跌倒，倒地後竟發現腳部變形、無法站立，而背後原因竟是「過瘦導致的骨質疏鬆」。

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洪暐傑醫師在臉書說明，骨質密度檢查結果T數值-1以上為正常，-2.5為骨質疏鬆，而該位病患的報告卻顯示-4.2。仔細問診後，醫師表示她骨質疏鬆最大的原因應是「太瘦」，BMI標準值為18.5－24，而她只有17。一般人會認為瘦對健康有利，但對骨質來說恰恰相反，醫師整理出以下四點原因：

一、骨骼承受重量：瘦會讓骨質承重較少，但是承受一定重量的運動對於骨質健康是很有幫助的訓練，換句話說，當太瘦骨質承重少訓練少，就容易發生骨質疏鬆。

二、營養攝取不足：太瘦的情況，較高的機會是會有像是維生素D、鈣質、蛋白質等等營養素攝取不足。

三、肌肉不足：過瘦時，肌肉量也會比較不足，目前的研究都發現了骨質疏鬆症和肌少症兩者常常共同發生，有肌少症的人發生骨質疏鬆機率是高出了三倍。

四、賀爾蒙異常：過瘦的情況下，女性荷爾蒙也會有分泌異常的情況，而女性荷爾蒙異常對於骨質強壯度是直接有影響。

▲跨年疲憊想睡覺，可以按壓勞宮穴。（示意圖／取自photo AC）
▲洪暐傑醫師說明，過瘦容易導致骨質疏鬆症的發生，原因有四。（示意圖／photo AC）
洪暐傑接著提供自測「是否過瘦到易有骨鬆情形」的公式，因影響骨質疏鬆最大的兩個因子為年齡和體重，故要快速評估是否有骨鬆風險，可以利用此公式「年齡減掉體重的結果」來判斷，若 <0：綠燈低風險，骨鬆的機率大約3%；若0-20：黃燈中風險，骨鬆的機率大約15%，如果 >20：紅燈高風險，骨鬆的機率則高達約60%以上。計算結果若在紅燈高風險區或是黃燈中風險區，建議要到醫院與醫師進一步諮詢。

談回洪暐傑醫師的女病患，因做完一系列與骨鬆相關的檢查，發現所有數值通通正常，故最大因素應該就是過瘦，故建議她調整生活型態，每天補充足夠的蛋白質、維生素D以及鈣質，讓體重落在標準範圍，此外要維持規律運動，並且是能讓骨頭承受一定重量的運動，經過一系列努力，病患一年半之後的骨密度成功增加3%。（編輯：李惠婷）

【本文獲臉書粉絲團《洪暐傑醫師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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