纖瘦妹跌倒竟一秒骨折！醫嘆：太瘦惹的禍　自測公式曝光

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一、骨骼承受重量：瘦會讓骨質承重較少，但是承受一定重量的運動對於骨質健康是很有幫助的訓練，換句話說，當太瘦骨質承重少訓練少，就容易發生骨質疏鬆。
二、營養攝取不足：太瘦的情況，較高的機會是會有像是維生素D、鈣質、蛋白質等等營養素攝取不足。
三、肌肉不足：過瘦時，肌肉量也會比較不足，目前的研究都發現了骨質疏鬆症和肌少症兩者常常共同發生，有肌少症的人發生骨質疏鬆機率是高出了三倍。
四、賀爾蒙異常：過瘦的情況下，女性荷爾蒙也會有分泌異常的情況，而女性荷爾蒙異常對於骨質強壯度是直接有影響。
洪暐傑接著提供自測「是否過瘦到易有骨鬆情形」的公式，因影響骨質疏鬆最大的兩個因子為年齡和體重，故要快速評估是否有骨鬆風險，可以利用此公式「年齡減掉體重的結果」來判斷，若 <0：綠燈低風險，骨鬆的機率大約3%；若0-20：黃燈中風險，骨鬆的機率大約15%，如果 >20：紅燈高風險，骨鬆的機率則高達約60%以上。計算結果若在紅燈高風險區或是黃燈中風險區，建議要到醫院與醫師進一步諮詢。
談回洪暐傑醫師的女病患，因做完一系列與骨鬆相關的檢查，發現所有數值通通正常，故最大因素應該就是過瘦，故建議她調整生活型態，每天補充足夠的蛋白質、維生素D以及鈣質，讓體重落在標準範圍，此外要維持規律運動，並且是能讓骨頭承受一定重量的運動，經過一系列努力，病患一年半之後的骨密度成功增加3%。（編輯：李惠婷）
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