MLB／「他沒有歉意」　美媒爆Bauer遭道奇放棄內幕

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Bauer在拿到國聯賽揚獎後，於2021賽季前與道奇隊簽下一張三年1.02億(約台幣31.3億)的肥約，但卻只為道奇出賽17場比賽就被禁賽至今，根據美國媒體「今日美國」報導，在Bauer被禁賽的18個月間，他完全沒有與道奇隊有任何會面交談，報導指出道奇隊高層在正式確定Bauer的禁賽場次後，於上週四親自飛到鳳凰城與Bauer進行「私下會面」，以確定是否要將他繼續留在陣中。
而在雙方會面結束後，道奇隊的不具名高層雖然沒有曝光雙方的談話內容，但仍私下偷偷透露，Bauer在面談中完全沒有表現出任何後悔、歉意，並且沒有改變他自己任何的想法，於是隔天道奇隊高層再召開了一次會議，決定不讓Bauer再次穿上道奇隊制服。
道奇隊的這個決定讓Bauer感到十分錯愕，他在雙方會面後原本還以為能順利回歸道奇隊，他也發出聲明表示「對球隊的決定感到失望，但還是感謝道奇隊的一切支援」。
道奇同樣發出聲明，表示「在經過討論後，決定Bauer不再是球隊的一份子」，但新賽季道奇還是得付給他2250萬美元(約台幣6.87億)的薪資，尚不確定Bauer之後還會不會回到大聯盟的投手丘上投球，但是能保證的是，他沒有機會再穿上洛杉磯道奇隊的球衣了。