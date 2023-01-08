台灣疫情恐現雙峰！莊人祥：不排除可能性、波峰不會太高

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莊人祥說，第3波疫情有急升急降趨勢，急升可能和去年12月底民眾防疫心態較鬆懈、出入境人數增加有關；至於急降，則有2種可能原因，首先是民眾發現疫情快速升溫，自主防疫行為再度增強，再者是病毒變異株變化不大，新疫情確診的多是尚未感染者，當社區中未染疫人數變少，感染幅度就會降低。
莊人祥提到，急升急降走向，鄰近國家也有類似狀況，日本疫情雖然在去年12月底下降，但最近再度上升，呈現「雙峰」趨勢，疫情持續時間較長，所幸波峰並不高；台灣民眾陸續接種次世代疫苗，未來疫情走向不一定，但不排除「雙峰」可能性。
另外，中國今天起結束3年嚴苛防疫令，COVID-19降至乙類乙管，莊人祥表示，由於台灣暫未開放中國觀光客來台，仍維持實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR；1月7日開始的小三通春節專案比照辦理，在船班抵達金馬後，對乘客進行唾液PCR。
據指揮中心統計，1月6日自中國入境旅客總計1305人，分別為桃園國際機場1303人、松山機場2人；採檢陽性人數共計225人，皆從桃園機場入境，總體陽性率17.2%。台灣今天境外移入病例331例，境外移入個案數仍維持高點，將持續注意中國解除封控的疫情外溢影響。（編輯：張雅淨）
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