宋先生吐「娶小甜甜3原因」　網友嘆：女生真可憐

S媽祝福汪小菲：快結婚！戳中張蘭死穴　網笑：太狠了

▲汪小菲表示，張穎穎救了他的命，被S媽催促快結婚。（圖／翻攝微博、張穎穎微博）
▲汪小菲表示，張穎穎救了他的命，被S媽催促快結婚。（圖／翻攝微博、張穎穎微博）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲和大S一家戰火再起！這次他不忍了，在直播裡怒斥前妻整天躺著，沒盡到照顧家庭責任，連昔日關係要好的S媽，竟然也成了箭靶，被他罵成老婆子。誇張的是，前陣子確診新冠肺炎的汪小菲，似乎有腦霧現象，竟然連岳母名字都忘了。S媽則不堪其擾，反譏既然前女婿已經找到新歡，祝福他跟張穎穎早點結婚，多生幾個小孩，雙方互懟不手軟。

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▲汪小菲前年來台灣幫丈母娘過母親節，讓徐媽非常開心。（圖／翻攝黃春梅臉書）
▲汪小菲曾經來台灣幫丈母娘過母親節，讓S媽非常開心，如今感情生變。（圖／翻攝黃春梅臉書）
以往汪小菲相當孝順，每年母親節還會貼心準備禮物給S媽，被誇是S媽最疼愛的女婿，這次兩人鬧翻，他在直播中竟直呼岳母名諱：「黃春梅，我都忘了妳叫什麼了」，更怒轟「是誰在撕，是誰一直在不體面」，自稱已經做到極致了。他還模仿S媽語氣說：「每天都是菲我好愛你喔，然後幹著最狠的事」，放話要S媽管好大S，「妳連自己家的小孩都管不好，天天推著我，就我好欺負是吧！」

▲大S帶老公見恩師王偉忠，畫面相當溫馨。前排左起為大S、王偉忠、S媽、小S，後排右起為具俊曄、林慧晶、王偉忠女兒。（圖／翻攝自林慧晶IG）
▲S媽（前排右二）和具俊曄（後排左）開心同框，顯然已經接納新女婿的存在。（圖／翻攝自林慧晶IG）
這場女婿與丈母娘的戰爭，讓外人看傻了眼，有網友勸他別說長輩壞話，汪小菲殺紅了眼，對著鏡頭表示就要講S媽，隨後還提及感謝女友張穎穎救了他2次，S媽接受《壹蘋新聞網》訪問時大方表示：「很好呀，那就趕快結婚，生幾個小孩，我打從心裡祝福他們。」被網友笑說「S媽太懂了、太會了」、「張蘭不會同意的」、「岳母這樣一說，汪小菲應該不懂怎麼接招了」！

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