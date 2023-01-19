搶救浪浪1／流浪狗TNvR成效遭質疑　「安樂死」聲浪再起

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此外，現行《動物保護法》第12條修正後規定，犬隻除非是「收容於動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所，經獸醫師檢查患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生之動物或其他緊急狀況，嚴重影響人畜健康或公共安全」，才能執行安樂死，但是宣導不周的狀況，民意錯將「零撲殺」誤認為「零安樂死」，導致公立收容所遭民意道德綁架，在安樂死實施上綁手綁腳。
因此有民間團體就發起連署，要求中央提出「安樂死正名」，並剔除非必要的「動保諮議委員會」，把評估與執行安樂的專業還給獸醫，且站在保障動物福祉的前提下，落實有條件的動物安樂。
如何鎖緊源頭？TNvR的成效與爭議
在控制收容犬數的作法上，許多縣市提出「精準捕捉」的概念，將民眾通報凶猛、有攻擊行為的犬隻捕回收容所，其餘的在完成絕育工作後，再回放到原地，也就是所謂的TvNR，Trap（誘捕）、Neuter（絕育）、vaccination（疫苗施打）與Return（回置）。
近年來，台灣跟進國際間推動的「遊蕩犬族群管理」，盤點各縣市狗群「熱區」，再將犬隻根據飼養方式分成家犬、放養犬及遊蕩犬等，進行源頭盤點及控管，並達到落實各犬隻絕育的目標，而TNvR即是針對遊蕩犬的其中一項作法。
不過隨著計劃落實至今，全國遊蕩犬在數量上，尚無明顯減少的效果，因此就有民眾在國發會的公共政策網路參與平台上提出「恢復流浪動物安樂死」的訴求，要求「安樂死」正名之外 ，提案人黃小姐舉出農委會數據表示，2020年全國遊蕩犬數比起2018年增加了6.19%，同時，在回置犬隻所引發的人犬衝突、野生保育動物遭攻擊等問題，依舊造成許多民怨，更引發動保團體和野生動物保護團體之間的爭鋒相對。
然而，從2016年起開始實施「高強度絕育計畫」的相信動物協會則認為，將計畫區域內高達8成以上的母犬進行絕育，狗群數量就有機會下降。
執行長郭璇分享協會執行成效，完成北北基的絕育計畫後，以2015年到2021年的幼犬入所量來看，基隆市、新北市和台北市分別下降94.7%、81.2%、87.2%，而台北市1999民眾通報量也下降79.2%，表示人犬衝突的情況有明顯改善。
面對反對方質疑「TNvR無效」的說法，郭璇解釋，相信動物每開展一個縣市的「高強度絕育計畫」前，都會先行調查該地區的絕育比例，儘管根據有限的縣市量能，北部地區在計畫前都未達8成，但是至少也都有5成左右，「我們的起點都不是0，所以才能在相對短的時間內，完成北北基的高強度絕育任務。」
儘管如此，郭璇也表示，目前全台能進行「高強度絕育」的人力非常有限，無法全台同步達到8成的絕育效果，因此難以實現「狗量減少」的有感成效。
黃小姐則認為，如果TNvR確實是目前的源頭手段，就應該加強監督，在一定時間內要求合理的KPI，更明確統計各地方的遊盪犬隻。而在2020年啟動「陽明山國家公園流浪動物族群現況調查」的清華大學通識教育中心助理教授助理教授顏士清也認為，TNvR有其必要性，但必須搭配飼主管理、禁止餵食以及有條件的安樂途徑，才有辦法獲取成效。
回置衍生餵養爭議 首要定義何為「管領人」
至於「餵養」是否會拖緩TNvR的成效？提案人黃小姐認為，民眾餵食會延長狗群壽命，並增加繁殖的可能性，因此應該明確定義何為「管領人」；她認為餵養在入法規範後，才有合理性去教育民眾，假如中央不認為餵養人屬於管領人的話，依照遊蕩動物歸政府管制的條件下，應該要給受害民眾國賠管道。「已經開始有人被傷害，甚至因為遊蕩犬隻攻擊而死亡，那你還會覺得餵養是善心，是不需要被約束的嗎？」黃小姐表示。
然而，相信動物的郭璇也提出第一線的見解反駁。她說，一旦規範禁止餵養，只會讓檯面上的餵食，變成檯面下的餵食，從單一固定的食物來源，變成多個分散的食物來源，而後者會讓抓狗結紮變成更困難的事。
郭璇也根據經驗分享，「只要一個地方有負責任的餵養人，這個地方就會很好執行TNvR，而且只要有新的狗出現，當地餵養人就能立刻通報，等於可以讓該區域的狗量穩定。」
針對餵養爭議 農委會再提「跨部會」合作
以餵養爭議而言，各地已開始跟進實施餵養人教育，希望能在這個問題上形成正向循環。不過以現行狀況而言，尚無法有效遏止傷害發生，必要的管制與責任歸咎問題，或許已有落實的必要。可惜就農委會的回應來看，目前並未就「管領人」定義提出正面回覆。
不過對於生態敏感區的部分，農委會表示，根據現行《野生動物保育法》第10條，主管機關可劃定「野生動物保護區」，擬訂並執行保育計畫。以及《國家公園法》第13條，國家公園主管機關（即內政部），可於國家公園區域內規定禁止餵食行為。同時也再次強調，農委會將採跨部會的形式，與林務單位、國家公園管理機關，以及動保機關合作，在生態敏感區限制餵食行為，甚至移除區域內犬隻。
可見在餵養爭議上，已超出動保科的權責範圍，而意見雙方對於農委會再次提出的跨部會合作，呼籲能提出實際的落實方針，帶動各部會共同執行，否則紙上談兵將無助於現實狀況，甚至會引發更多民意對立。