搶救浪浪2／恢復安樂？正反激辯！她籲：把專業還給獸醫

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正方提案團隊表示，民意誤將「零撲殺」錯誤解讀為「零安樂」的狀況，導致公立收容所在面對有條件的安樂狀況，仍然產生無比巨大的壓力，甚至在民意的施壓下，拖延或者取消安樂處理。
台灣防止虐待動物協會(TSPCA)執行長姜怡如也提出見解，「當時零撲殺過得太倉促，宣導都沒有執行，讓民眾覺得安樂是可惡、慘忍的事情，但其實有一些情況下，為了維護動物福利，動物的人道安樂是有必要的。」
的確，現行《動物保護法》第12條修正後規定，犬隻除非是「收容於動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所，經獸醫師檢查患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生之動物或其他緊急狀況，嚴重影響人畜健康或公共安全」，才能執行安樂死。不過現實狀況卻非如此，去年8月苗栗縣收容所就遭踢爆，沒有落實已評估通過的人道處理，讓嚴重傷病的狗狗，在籠舍內等待死亡，並將數據歸類為「自然死亡」。
姜怡如也補充，除了嚴重傷病的動物之外，有攻擊性或是無法通過行為矯正來適應收容所的狗狗，其實也應該評估進行人道處理，「這些狗狗會被獨立關籠，無法獲得放風機會，可能一關就是一輩子，這其實是違反動物福利的。」
正方籲將專業還給獸醫 反方強調：應增加監督力量
針對「安樂死」正名的議題，儘管提案雙方的意見頗有共識，但是正方提案團隊仍不滿表示，各縣市的動保諮議委員會，裡頭的動保團體成員不具有獸醫專業，卻能干涉動物的安樂死評估。也有公立收容所的人員受訪提到，諮議委員會的設立，主要是避免在執行安樂時產生爭議。甚至在台北市，還有規定在進行人道處理前，須先通知志工的程序。
正方提案人黃小姐補充說明，安樂的評估過程該被監督，但不該交給動保團體進行，她更諷刺說道：「一個生過5個胎的大媽能自稱是育兒專家嗎？甚至還要幫其他小孩看病？」她呼籲，必須將獸醫的專業還給獸醫。
而反方提案人廖小姐則受訪表示，同意在基於動物福利的前提下，有條件地執行人道安樂，但是在零撲殺政策上路後，發生過許多收容所任意安樂、或是使用不人道手段安樂犬隻的消息，因此希望有更多監督的力量在事前的評估上。她也表示，「如果野生動物保護團體願意的話，這個程序也可以納入野保的專業。」
另外廖小姐表示，由於收容所的行政量能有限，無法投注過多資源在單一傷病犬隻身上，如果在評估執行安樂之前，有一個向外求救的機會，讓動保或其他人士將狗狗領往外部就醫，「根據過往經驗，這些狗狗其實是有機會活得很好的。」
台北市動物保護處副處長翁綉雯補充，民眾對公立收容所的醫療期待過高，但其實所內的醫療資源採均分制，無法專責在單一動物身上，而某些志工在收到犬隻「人道評估」的通知後，會將該隻狗狗認養出去，自行替牠投注其他醫療資源，設法延長狗狗壽命。
針對雙方已有共識的安樂死正名，最終農委會動保科回應，維持《動保法》第12條規範，除非立法機關提出修正，否則不會逕自調整「零撲殺政策」。不過對於安樂評估的程序是否調整，農委會並沒有其他說明。