MLB／美媒評新賽季後自由球員排名　大谷翔平霸榜！

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美國知名體育媒體「CBS運動」排了新賽季結束後將恢復自由身的10位球員，文中也指出把大谷排在第一的原因，讓為他是位前所未見的人才，預計將收到的合約也會是前所未見，而大谷一直想在季後賽走得更遠，這是目前天使隊沒辦法做到的，但是聯盟的豪門洛杉磯道奇與紐約大都會等，都有望手捧肥約網羅他，讓他能夠「財富」與「榮譽」全都要。
排在第二的是聖地牙哥教士隊的明星三壘手Manny Machado、第三則是洛杉磯道奇隊的明星左投Julio Urías，費城費城人隊的王牌投手Aaron Nola排在第四位，而多倫多藍鳥隊的金手套三壘手Matt Chapman是佔居第五名的位置。
這十人中排在第六的是這份榜單中的第二位日本選手，教士隊的王牌投手達比修有，雖然他在新賽季將度過37歲生日，使他成為這份榜單中最年長的球員，但若新賽季他能持續保持相同的王牌身手，也預計將會與Max Scherzer還有Justin Verlander一樣，簽一張年限不長的高薪合約。
排在達比修有之後的是第七位的Amed Rosario，他是克里夫蘭守護者隊的游擊手，費城費城人隊的重砲一壘手Rhys Hoskins排在第八名的位置，而第九名則是芝加哥小熊隊的明星外野手Ian Happ，紐約洋基隊的外野手Harrison Bader是這份榜單的最後一位。