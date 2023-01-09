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袁艾菲家奪設計大獎！350萬打造極簡風　網讚：根本仙境

▲袁艾菲（左）與老公搬到新店的山上，砸了350萬元裝潢新家，獲得巴黎設計大獎。（圖／袁艾菲IG）
▲袁艾菲（左）與老公搬到新店的山上，砸了350萬元裝潢新家，獲得巴黎設計大獎。（圖／袁艾菲IG）

記者江芷稜/綜合報導

38歲女星袁艾菲與老公余岱宗結婚後，在新店買下2000萬元新家，前年更砸下350萬元台幣裝潢，以清水模的極簡風格呈現，山上偶爾瀰漫晨霧，創造有如仙境的氛圍，她自豪好像住在絕美民宿裡，對老公的規劃相當滿意，沒想到，她們的住家近日獲得巴黎設計大獎（paris design awards）銀獎，讓她直呼超驚喜！

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▲袁艾菲與老公住在新店山上，將住家打造成絕美仙境，獲得巴黎設計大獎的銀獎。（圖／翻攝自袁艾菲FB）
▲袁艾菲與老公住在新店山上，將住家打造成絕美仙境。（圖／翻攝自袁艾菲FB）
袁艾菲昨（8）日在臉書曝光喜訊，表示得知獲獎的第一瞬間覺得很驚喜，「從沒想過我們生活的型態跟樣貌，竟然被國際認可，畢竟我們喜歡跟想要的一向都很非主流，謝謝老魚跟凡語把我們的對於家的共同想像變成現實，打造了一個通透、自然、極簡、永續、不完美，但我很喜歡的舒適空間」。

▲袁艾菲老公將和室改造成開放空間，清水模設計與戶外綠意宛如融合一體。（圖／翻攝自袁艾菲FB）
▲袁艾菲老公將和室改造成開放空間，清水模設計與戶外綠意宛如融合一體。（圖／翻攝自袁艾菲FB）
她和老公曾在YouTube開箱新家，首要概念就是善用收納空間，呈現簡單、純粹之美，幾乎看不見電線，連除濕機都能隱藏起來，不需要再倒水；原本的和室變成一個開放空間，與大自然融合一體，一眼就看望見窗外綠意盎然，還有家人以原木打造的椅子，整體性相當協調；最讓兩人滿意的是整體廚房，有一個超大中島，可以一起做菜，洗碗機、烘碗機都有，讓夫妻享受下廚的樂趣，而無須分擔家務的辛苦。

▲袁艾菲新家可以看到窗外美景，不過冬天較冷。（圖／翻攝自袁艾菲FB）
▲袁艾菲新家可以從大片窗戶看到美景，不過冬天較冷。（圖／翻攝自袁艾菲FB）
在老公的巧思下，袁艾菲新家非常簡潔、自然，和山上環境相融合，這次獲得巴黎設計大獎，許多明星留言恭喜，直呼這裡根本是仙境，她則笑說「在山上冬天很美但很冷」，黃子佼則好奇「東西藏哪裡，怎麼這麼清爽？」她也大方邀請黃子佼一家來造訪，感受新家的特色。

▲袁艾菲新家善用收納功能，幾乎看不到電線。（圖／翻攝自袁艾菲FB）
▲袁艾菲新家善用收納功能，幾乎看不到電線。（圖／翻攝自袁艾菲FB）

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