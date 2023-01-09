袁艾菲家奪設計大獎！350萬打造極簡風 網讚：根本仙境
38歲女星袁艾菲與老公余岱宗結婚後，在新店買下2000萬元新家，前年更砸下350萬元台幣裝潢，以清水模的極簡風格呈現，山上偶爾瀰漫晨霧，創造有如仙境的氛圍，她自豪好像住在絕美民宿裡，對老公的規劃相當滿意，沒想到，她們的住家近日獲得巴黎設計大獎（paris design awards）銀獎，讓她直呼超驚喜！
記者江芷稜/綜合報導
袁艾菲昨（8）日在臉書曝光喜訊，表示得知獲獎的第一瞬間覺得很驚喜，「從沒想過我們生活的型態跟樣貌，竟然被國際認可，畢竟我們喜歡跟想要的一向都很非主流，謝謝老魚跟凡語把我們的對於家的共同想像變成現實，打造了一個通透、自然、極簡、永續、不完美，但我很喜歡的舒適空間」。
她和老公曾在YouTube開箱新家，首要概念就是善用收納空間，呈現簡單、純粹之美，幾乎看不見電線，連除濕機都能隱藏起來，不需要再倒水；原本的和室變成一個開放空間，與大自然融合一體，一眼就看望見窗外綠意盎然，還有家人以原木打造的椅子，整體性相當協調；最讓兩人滿意的是整體廚房，有一個超大中島，可以一起做菜，洗碗機、烘碗機都有，讓夫妻享受下廚的樂趣，而無須分擔家務的辛苦。
在老公的巧思下，袁艾菲新家非常簡潔、自然，和山上環境相融合，這次獲得巴黎設計大獎，許多明星留言恭喜，直呼這裡根本是仙境，她則笑說「在山上冬天很美但很冷」，黃子佼則好奇「東西藏哪裡，怎麼這麼清爽？」她也大方邀請黃子佼一家來造訪，感受新家的特色。