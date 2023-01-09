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郁方對家暴零容忍　看「小甜甜婚變」：沒有和好空間

▲郁方（左）、梁赫群談小甜甜婚變，對家暴零容忍。（圖／華視）
▲郁方（左）、梁赫群談小甜甜婚變，對家暴零容忍。（圖／華視）

記者羅凌筠/台北報導

張本渝、謝祖武、郁方、梁赫群、何如芸、馬力歐主演的《婚姻結業式2》今（9）日開放媒體探班，第二季加入生力軍張天霖、王以路，何如芸透露戲裡和陳慕義激情車震，露營車激烈搖晃，尺度非常大。

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郁方受訪提到，大家從第一季結束之後，一直都有往來，每天在群組裡「練肖話」，謝祖武聽了滿臉懵，被王以路戳穿他不在群組裡，郁方笑認：「武哥是珍惜羽毛的人，戲約不斷，我們不敢打攪他。」張本渝也說大家演戲默契都很好，可以不在劇本預期裡突然掉淚，攝影師被訓練到能隨時抓畫面。

▲左起張天霖、梁赫群、郁方、張本渝、謝祖武、何如芸、馬力歐、王以路開拍《婚姻結業式2》。（圖／華視）
▲左起張天霖、梁赫群、郁方、張本渝、謝祖武、何如芸、馬力歐、王以路開拍《婚姻結業式2》。（圖／華視）
被問到小甜甜控夫家暴，郁方分享自己的婚姻觀，對於家暴零容忍，「別人的事情不好說，不過看這件事情的發展，好像沒有和好的空間了，但婚姻就是要一直學習，就算這一次走錯也沒關係，反正就用立可白擦掉，一樣可以繼續走下去。」

結婚16年的郁方認為，婚姻要快樂幸福，幽默建立感是很重要的，身旁的梁赫群被問到是否私下關心過小甜甜？他延續郁方的話題，「婚姻就是要有些幽默」，郁方也提醒，「談戀愛在選擇對象時，一定是選適合你的人，可是結婚這件事，一定是選可以互相配合的。」

▲張天霖（左起）、張本渝、謝祖武在《婚姻結業式2》有三角關係。（圖／華視）
▲張天霖（左起）、張本渝、謝祖武在《婚姻結業式2》有三角關係。（圖／華視）
王以路受訪則說，「因為家暴零容忍，所以不能觸碰，就只能聲控老公，不只是男生零容忍，女生也是零容忍，如果是我女兒，我一定會心疼。」未來女兒碰到這種情形想離婚的話，自己一定站在女兒這邊，同樣生女兒的馬力歐開玩笑說，「女兒碰到這種事，我會把她老公殺了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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