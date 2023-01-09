郁方對家暴零容忍　看「小甜甜婚變」：沒有和好空間

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被問到小甜甜控夫家暴，郁方分享自己的婚姻觀，對於家暴零容忍，「別人的事情不好說，不過看這件事情的發展，好像沒有和好的空間了，但婚姻就是要一直學習，就算這一次走錯也沒關係，反正就用立可白擦掉，一樣可以繼續走下去。」
結婚16年的郁方認為，婚姻要快樂幸福，幽默建立感是很重要的，身旁的梁赫群被問到是否私下關心過小甜甜？他延續郁方的話題，「婚姻就是要有些幽默」，郁方也提醒，「談戀愛在選擇對象時，一定是選適合你的人，可是結婚這件事，一定是選可以互相配合的。」
王以路受訪則說，「因為家暴零容忍，所以不能觸碰，就只能聲控老公，不只是男生零容忍，女生也是零容忍，如果是我女兒，我一定會心疼。」未來女兒碰到這種情形想離婚的話，自己一定站在女兒這邊，同樣生女兒的馬力歐開玩笑說，「女兒碰到這種事，我會把她老公殺了。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110