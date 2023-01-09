MLB／「宇宙道奇」小資補強　小聯盟約簽下前廣島洋投

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今年30歲的Scott，於2019賽季首度亮相於大聯盟，成為大聯盟史上第二位南非籍的選手，該季輾轉效力西雅圖水手以及巴爾的摩金鶯，13場出賽其中2場先發，卻在16.1局的投球就被狂敲31支安打，其中包含6支全壘打，掉了26分自責分，四壞球保送還多達11次，防禦率來到離譜的14.33，季末未獲球團續約，成為自由球員。
該年年底，Scott就遠赴重洋加盟日本職棒，成為廣島東洋鯉魚隊的一員，也成為日職史上首位非洲籍的球員，被設定為球隊守護神的他，卻沒能拿出相對應的表現，7場出賽吞了3敗，丟了14分，防禦率達到15.75，雖然廣島鯉魚在隔年賽季還是將他留在陣中，卻都只待在二軍，季末宣布退團。
去年季初，Scott返美加盟教士，雙方簽下小聯盟合約，而期間Scott一度在睽違三年再次登上大聯盟舞台，卻在8場出賽中，同樣繳出6.75防禦率的不及格成績，導致他在9月初就遭球團指定讓渡，雖然被費城人撿走，但之後就沒再獲得上大聯盟的機會。
雖然在大聯盟表現不佳，但是Scott去年在小聯盟的三振表現十分出色，有超過30%的三振率，保送率僅有6%，若能把這樣的表現轉換到大聯盟上，新賽季對道奇的牛棚還是能帶來幫助。