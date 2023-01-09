提昇輻射偵測能力！高雄港108號碼頭門式輻射偵測器啟用
財政部關務署高雄關於今(9)日上午，在高雄港第108號碼頭港警查驗登記站，舉行高雄港第108號碼頭2座門式輻射偵測器(RPM)啟用儀式，以強化輸美貨櫃控管及台美合作執行國際核能安全之業務，讓輻射偵檢區域逐步遍及整個高雄港，使高雄港成為全球大港計畫之典範，為台美大港計畫合作開啟嶄新的一頁。
記者黃守作／高雄報導
高雄關高雄港第108號碼頭2座門式輻射偵測器(RPM)啟用儀式，是由關務署署長彭英偉、高雄關關務長陳木榮、美國在台協會副處長柯傑民(Jeremy Cornforth)及美國能源部核子走私偵測及嚇阻計畫辦公室(NSDD)處長 Mr.Vogt等人共同主持，有台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮、高雄港警總隊副總隊長劉永昌、第6貨櫃中心中隊中隊長莊明晃，以及業界代表與會。
關務署署長彭英偉表示，關務署高雄關為配合高雄港埠發展第6及第7貨櫃中心、強化輸美貨櫃控管，以及台美合作執行國際核能安全業務，乃在高雄港第108號碼頭港警查驗登記站，建置2座門式輻射偵測器(RPM)。
高雄關關務長陳木榮指出，此次美方除贈與高雄關2座RPM主體外，並提供工程設計圖及相關系統整合支援協助，而高雄關負責建置用地取得、土建工程、RPM相關附屬設備購置及無線電通訊設備架設等，共同完成RPM建置工作，並於今天舉行高雄港第108號碼頭2座門式輻射偵測器(RPM)啟用儀式，未來高雄港第6及第7貨櫃中心貨櫃裝卸量，預計將達整個高雄港貨櫃裝卸量50%以上。
陳木榮並指出，高雄關此2座門式輻射偵測器(RPM)建置完成後，將有效提昇高雄港輻射偵測能力，除可阻卻非法輻射物質走私進入我國，以保障國家安全，並維護國民健康外，更能充分展現台灣願意為世界反恐工作貢獻一份心力的承諾及象徵，進而提升我國國際形象。