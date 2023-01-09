MLB／健康是最大敵人！怪力男、小帝士、大谷隊友拚復活

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這12位球星包含紐約洋基隊的「怪力男」Giancarlo Stanton、聖地牙哥教士隊的「小帝士」Fernando Tatis Jr.、大谷翔平在洛杉磯天使隊的隊友Anthony Rendon、明尼蘇達雙城隊的「黑鱒魚」Byron Buxton、德州遊騎兵隊的Jacob deGrom、多倫多藍鳥隊的Kevin Kiermaier、克里夫蘭守護者隊的Mike Zunino、亞特蘭大勇士隊的Mike Soroka、邁阿密馬林魚隊的Jorge Soler、聖路易紅雀隊的Jack Flaherty、芝加哥小熊隊的Kyle Hendricks以及舊金山巨人隊的Mitch Haniger。
去年入選生涯第五次全明星賽，還奪下明星賽MVP的Stanton，在上半季就打出24支全壘打，明星賽後的他卻判若兩人，僅打出7轟以及.151的打擊率，而最大的原因就是他左腳阿基里斯腱的傷勢，去年賽季守了近200局外野的他，新賽季應該能成為全職的指定打擊，受傷的風險能夠大大降低。
被視為「教士隊未來希望」的Tatis Jr.，在去年賽季因為季前騎摩托車摔車導致手骨折錯過大半賽季，好不容易準備回歸又因為陷入「禁藥疑雲」而遭聯盟禁賽，但他新賽季應該是能夠回到球隊陣中，但在球隊於休賽季簽下明星游擊手Xander Bogaerts的情況下，Tatis Jr.新賽季將會轉任外野手，能否幫助今年闖進國聯冠軍戰的教士隊在季後賽走得更遠，他的身體健康程度將會是關鍵。
2019年休賽季與天使隊簽下一紙七年長約的Rendon，卻在合約的前三年僅出賽40%左右的場次，打擊表現也與之前在華盛頓國民時期有一段落差，去年季中還因為接受手腕手術導致賽季幾乎報銷，在他新賽季帶著健康的身體上場，有機會與年過而立的「鱒魚」Mike Trout與合約進入最後一年的大谷翔平，共同幫助天使結束長達8年的季後賽乾旱期。