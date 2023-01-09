中國遊客出入境受多國限制 北京擬提「對等措施」反擊
中國結束三年嚴格清零鎖國，本周正式實施取消入境核酸檢測和集中隔離等防疫措施，但鑑於國內疫情仍嚴峻，加上中國入境他國旅客陽性率持續上升，許多國家對所有從中國入境的旅客加強防疫管制。對此，中國外交部批評「少數國家罔顧科學和事實」，並稱將採取對等限制措施。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國自8日開放國境，旅客出入境都不用隔離，但北京當局被認為「在凖備不充分、監管不到位、缺乏數據檢測的情況下過於急速的放開」，美國、義大利、日本、馬來西亞、台灣、印度等地皆宣佈對中國入境旅客進行強制檢測及陽性隔離措施等類似管制。
對此，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上也回應媒體提問，指出中國現在已經重新開放邊境，多國表態予以歡迎，但也有少數國家宣布對來自中國的旅客採取入境限制措施，「令人遺憾的是，少數國家罔顧科學和事實，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並將採取對等措施。」
汪文斌表示，中國已本著實事求是的態度，與有關國家進行了充分溝通，詳細介紹了中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和當前中國國內的疫情形勢，「我們再次呼籲各方從事實出發，科學適度製定防疫措施，避免將防疫政治化。」