KIMIKO挺南部婚宴！曬「屏東霸氣菜色」：每人給一隻龍蝦

我是廣告 請繼續往下閱讀
KIMIKO接著說：「當天參與的親朋好友們至今仍回味無窮的互動橋段～是每人派一隻龍蝦，再由服務人員送上老王和我特別訂製的伴手禮『環保圍兜兜』，配合精心挑選的快樂音樂，一起相互圍上圍兜兜的開心時刻。」她解釋這個設計背後有更深一層的寓意：「藉由帶動現賓客互相圍圍兜兜的舉動，互相提醒擁抱的重要，幸福就是把大家兜在一起，一起感受美好，更希望從互相圍繞的這一刻起，幸福從此圍繞著彼此」。
她認為，這樣玩得開心、吃得快樂，時過兩年仍讓親朋好友們回味無窮的美好氛圍，是南部特有的厚禮數人情味，「無論來自哪裡，我想每一對新人一定都會希望擁有最獨特的專屬婚宴，畢竟這是人生的重要Moment，如果能嘗試看看，不帶任何成見地好好溝通，也許就不會因為刻板印象，導致偏見阻擋了擁抱幸福的機會」。
貼文一出，網友也紛紛留言，「豪氣」、「吃完還要打包」、「我朋友吃我們南部辦桌大家都誇獎好吃又多，反而我在北部吃辦桌都SOSO」、「辦桌超好吃的」、「實實在在的豪華食材」、「太可愛了啦」、「還有最後一人一大桶的冰淇淋」、「看起來就很好吃a」、「南部真的比較狂，跟台北的價位一樣但是出來的東西就是不一樣」、「好有趣的喜宴」。（編輯：郭佩蓉）