趙立堅卸中國外交部發言人！分析：被降級、戰狼風格轉變

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關於趙立堅調任一事透露的訊息，位於美國的「中國民主轉型研究所」所長王天成指出，趙立堅此次調任，表面看來是「平調」，實際上是「降級」，因為新聞司副司長跟海洋事務司副司長，行政級別看似相同，但作為新聞司副司長、外交部發言人，在政治上比海洋司副司長重要得多，從這個角度來說確實是被貶職，推測是他妻子先前的發言引起高層不悅。
根據中國外交部官網資訊，邊界與海洋事務司主要工作包含擬訂陸地、海洋邊界相關外交政策，指導協調海洋對外工作；承擔與鄰國陸地邊界劃界、勘界和聯合檢查等管理工作；處理有關邊界涉外事務及領土、地圖、地名等涉外案件；承擔海洋劃界、共同開發等相關外交談判工作。
結合中國新任外交部長秦剛上位，以及趙立堅卸任發言人等事，是否代表中國的「戰狼風格」會改變，王天成則認為，中國的外交政策轉向與否，不是由外交部長說了算，還是要看最高領導人習近平怎麼決定風格及走向。
不過，美國哥倫比亞大學政治學博士王軍濤則有不太一樣的看法，認為「戰狼」趙立堅卸任發言人，確實可能代表中國強硬的外交政策會有鬆動，是共產黨有意對戰狼外交的風格做出一些調整，特別去年中共二十大落幕後，中國掀起外交熱潮，習近平不僅頻頻出訪東南亞和中東，還接待了赴中的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）；王軍濤直言，習近平早就知道自己施政有問題、必須改變，但在二十大前不敢調整，因為一調整就等於承認自己有錯，所以必須先嘴硬一段時間，直到適合調整外交策略的時機到來。
王軍濤也分析，剛上任的中國外交部長秦剛，和趙立堅不是「一路人」，雖然秦剛在任職駐美大使期間也算執行「戰狼外交」，但比起趙立堅，他的行事、發言則展現較多的外交修養。輿論認為，二十大後中共將外交事務提升為優先事項，一改以往戰狼風格，因此有些人事變動也在意料之中。