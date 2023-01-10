MLB／睽違5年回歸！釀酒人休賽季首筆簽約迎回Miley

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根據「今日美國」的Bob Nightengale報導指出，雙方本次簽下的為一張一年短約，總價450萬美元(約台幣1.37億)，Miley在新賽季將能領到350萬美元(約台幣1.06億)的薪水，雙方在2024賽季有一個1000萬美元(約台幣3億)的共同選擇權，若釀酒人選擇不執行，Miley將能獲得100萬美元(約台幣3048萬)的買斷費，而這份合約中還包含不同條件的激勵獎金，合約第一個賽季Miley若能投滿75局，他將能獲得15萬美元(約台幣450萬)的獎金、投滿100局能獲得35萬美元(約台幣1066萬)、投滿125局能獲得50萬美元(約台幣1523萬)，最後如果他能投滿150局，將能再額外獲得50萬美元的獎金。
36歲的Miley去年賽季效力於芝加哥小熊隊，但因為左手肘、左肩陸續出現傷勢，導致他整季僅有9場出賽、其中8場為先發，繳出2勝2敗、防禦率3.16的成績。
Miley曾在2018賽季短暫效力過釀酒人隊，並在16場的先發投出5勝2敗、防禦率2.57的優異表現，擺脫前一季8勝15敗、防禦率5.61的低迷表現，在該季他還曾於國聯冠軍賽對洛杉磯道奇時先發上陣三場比賽，雖然釀酒人最後沒能突圍闖進世界大賽，但Miley的三場先發防禦率僅有1.80，表現十分出色。
睽違五季再回到釀酒人，Miley坦言「我不確定能否再回到像2018賽季的感覺，但是希望我們能激發一些『魔力』，再次重振旗鼓，我知道這裡的投手戰力一定能夠做到」。