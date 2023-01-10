柯震東受傷首發聲！拍戲破相縫30針 深夜留7字安慰粉絲
男星柯震東驚傳破相！他去年底拍攝Netflix奇幻影集《乩身》時發生意外，遭劇組使用的無人機不慎撞擊臉部，導致當場受傷送醫搶救，縫了20、30針，讓影迷們相當震驚。他今（9）日凌晨2時許在IG報平安，自比《灌籃高手》裡的天才籃球員櫻木花道，安慰粉絲「我很快就會回來」。
記者江芷稜/綜合報導
據悉，當時劇組使用無人機捕捉近距離特寫，無人機卻因不明原因失控，直接撞到柯震東臉上，導致他現場見血送醫，縫了20到30針，並以較細緻方式處理，避免影響破相，所幸沒有傷到眼睛，戲分也全面暫停拍攝。
柯震東經常在IG分享心情，與粉絲互動，目前人在家中休養中的他，情緒似乎受到影響，曾貼出左眼特寫，寫道：「記住完整的部分。」並透露新年願望是「希望自己回到過去的模樣」，內心對未來略顯憂慮。
受傷新聞曝光後，柯震東又兩度更新限時動態，一次是電影《星際大戰》的金句「May the Force be with you.（願原力與你同在）」，自我鼓勵凡事遇到困難都會迎刃而解，一次是櫻木花道的經典台詞「因為我是天才啊」圖片，告訴粉絲「我很快就會回來」，要外界別替他擔心。