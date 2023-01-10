中國藏病毒變異危機　「錯誤期待」讓染疫更難熬

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中國在經歷3年嚴格的清零鎖國政策後，於去年12月驟然喊停，隨後火速放寬防疫限制，讓許多人大感意外，《南華早報》指出，這是因政治和經濟的雙重壓力，雖然以習近平主席為首的最高決策者，本來就打算在3月前取消防疫措施，但消息和分析人士都表示，包括11月底爆發的白紙運動在內一系列政治因素，加快了中國重新開放的步伐，在習近平去年10月於二十大贏得第3個任期後，他的親信就已建議他加速重新開放。
還有消息人士指出，習近平去年12月與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會面時坦言，不少社會團體對北京的控制政策感到失望，特別學生在疫情中喪失最美好的青春時光，12月底習近平在向全國發表的新年講話中，也採用了和解的語氣，聲稱中國人民有不同看法是正常的。
第2個原因則是清零的經濟成本令人難以承受，多位消息人士透露，不少地方的領導幹部都已向習近平和其他政治局成員，報告了自己管轄範圍內的經濟形勢有多嚴峻，包括上海和廣東省的官員，這2個經濟引擎已經面臨全球供應鏈轉移、出口市場疲軟以及國內需求疲軟的壓力，如果清零再持續1個季度，對挽救經濟來說可能就太晚了，許多人在封鎖期間已經耗盡所有積蓄。所有因素加在一起，導致當局做出短期內火速開放的決定，染疫人數也迅速暴增。
不過，中國網路上也不乏民眾染疫後，大呼新冠與他們想像不同的案例，許多病患直言，新冠症狀並不像普通感冒，難以忍受的疼痛、喉嚨痛、身體疼痛、高燒和持續咳嗽，讓中國患者感到驚訝；對此有分析則指出，這未必都是毒株或免疫力差異造成的，而是中國人對症狀有「錯誤預期」，因為官方的統計數據一直顯示大多數病例都是「無症狀」。
澳洲國立大學醫學院教授科利尼翁（Peter Collignon）表示，雖然澳洲90%的病例也是無症狀或輕症，但中國的問題在於將無症狀和輕症混為一談，導致人們產生了錯誤的期望：「我不確定將2者放在一起是不是好主意，因為這會給人們一種錯誤的印象」；香港大學病毒學家金東彥也說，中國的分類方式是「錯誤、誤導和不可接受的」，儘管中國的實際症狀嚴重程度與世界其他地方相去不遠。
有鑑於此，中國官方已正式澄清，稱不應將新冠與普通感冒、而是應與流感相提並論，以免低估風險，感染者有可能出現肺部發炎，但不到謠傳中的「白肺」那麼嚴重，因為白肺指的是高達80%的肺部都呈現白色。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。