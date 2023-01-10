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病急亂投醫！內蒙4口之家染疫買不到藥　用獸藥幼童險死

▲內蒙古赤峰1個4口之家，由於感染新冠卻買不到藥物，情急之下竟使用動物的藥，差點害死年幼的兒女。（圖／翻攝自微博）
▲內蒙古赤峰1個4口之家，由於感染新冠卻買不到藥物，情急之下竟使用動物的藥，差點害死年幼的兒女。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國疫情擴散迅速，染疫人口驟增，導致醫療和製藥系統跟不上，買不到藥的狀況時有所聞，但也不能病急亂投醫。內蒙古赤峰1個4口之家，去年12月相繼染疫發燒，由於村裡買不到退燒藥，家長竟異想天開，給孩子服用獸藥，結果導致年幼的兒女中毒，肝功能損傷，經過搶救後，萬幸有撿回小命。

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綜合《星島頭條》等媒體報導，2022年12月中旬，家住內蒙古赤峰市寧城縣的王姓一家人相繼發燒，由於村裡買不到藥，夫妻倆高燒不退，決定先照之前的經驗，試著用動物的退燒藥乙醯胺酚注射液，第2天一雙年幼的兒女也發高燒，無計可施之下，竟也給孩子們使用獸藥乙醯胺酚注射液，多達4至5支。

使用藥物後，小姊弟的症狀非但沒有好轉，反而出現噁心、腹痛、嘔吐，最後被送往當地醫院，醫師檢查後發現，孩子的轉氨酶已經高達3000U/L多和2000U/L多，膽紅素指標變高，凝血變差，肝臟、腎臟功能均有損傷，情況十分危急，治療1週狀態仍不理想，便建議去北京做進一步治療。

所幸經過北京友誼醫院重症肝病科主任、首都醫科大學兒童肝臟移植臨床診療與研究中心副主任孫麗瑩教授治療，為孩子做了糾正凝血降血氨，輸注了針對對乙酰氨基酚中毒的藥物，轉氨酶開始逐漸下降，血氨和凝血的指標也逐漸好轉，直到住進北京醫院的第3天，女童的身體各項指標逐漸降了下來，明顯好轉起來，弟弟也在通過人工肝3次血漿置換後脫離險境，預計不久後就能和姊姊一起出院。

離譜的是，小姊弟的父親聲稱，這藥原本是給家裡養的幾頭牛備用的，前些年他們發燒沒藥時也這樣吃過，沒啥大問題，一樣能退燒，這次是情況緊急才也給孩子使用。事件在微博引發熱議，不少人痛批這對父母太沒常識、險些害死自己的孩子；但也有人感嘆「但凡有辦法也不至於用獸藥」、「如果能及時買到藥，誰又願意這樣了」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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