蔡政府任內增債超過1.9兆　民眾黨團：應提出還款計畫

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黨團幹事長張其祿則指出，若舉債發現金將是國家級的災難，這次超徵稅收源自半導體與航運產業大賺，再把超徵稅收退給民眾當然是錦上添花，但政府並非外界想的滿手現金，為了發6,000元還要舉債或另籌財源，卻把民生核心問題如建造社會住宅、提升電網韌性、協助農漁產銷體系轉型及拓展外銷等拋諸腦後，行政院應立即滾動調整，將多出的稅收資源用在刀口上，更須思考「如何有效照顧弱勢？」發揮財政上移轉支付功能，實現社會收入和財富重分配。
副總召賴香伶強調，3年來自己持續呼籲蘇院長必須正視勞保財務問題，因為勞保基金餘額減少的速度宛如失速列車，根據最新精算報告，再過4年勞保基金就會用完，再過7年勞保累積債務就會破兆，且每年將以新增約6,000億的規模累積債務。這對現在及未來的勞動世代不公平，他們只能持續繳費，卻不一定能享有老年安全保障，即使政府願意撥補，現行制度卻會累積龐鉅的國債。
立委陳琬惠表示，是否舉債發現金，行政院須說明清楚，行政院規畫匡列1,400億元普發現金6,000元，然而民進黨團柯建銘總召卻說，去年歲入賸餘要到7月才能結算，這筆錢如果不能用，要用到前年歲計賸餘1250億，因此有150億必須舉債，民進黨又如何保證撥補勞健保、增加電價補貼等各種方案，會不會突然需要舉債因應？