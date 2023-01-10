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生產仿製藥無下文　輝瑞偕中企製售新冠口服藥

▲輝瑞執行長博爾拉透露，正與中國的合作夥伴攜手，預備從今年上半年開始，於中國生產及提供新冠口服藥（Paxlovid）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝瑞執行長博爾拉透露，正與中國的合作夥伴攜手，預備從今年上半年開始，於中國生產及提供新冠口服藥（Paxlovid）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國知名藥廠「輝瑞」的行政總裁布爾拉（Albert Bourla），9日在加州舊金山市舉行的摩根大通醫療保健會議上表示，正與中國的合作夥伴攜手，預備從今年上半年開始，於中國生產及提供新冠口服藥（Paxlovid），但否認有與北京談論仿製藥（學名藥）的授權事宜。

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綜合《路透社》、《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）等外媒報導，布爾拉9日在舊金山舉行的摩根大通醫療保健會議上，透露已簽訂在中國生產Paxlovid的協議，將由輝瑞在中國的合作夥伴負責藥物生產，隨後再銷往中國市場。

布爾拉聲稱，這家合作企業去年已向中國供應了數千個療程的治療藥物，且還在持續增加中，不過布爾拉沒有透露這家合作企業的名稱，只說該合作對象尚未開始生產，很快就會啟動，預計從今年上半年就能開始在中國銷售Paxlovid。

至於上週曾有外媒報導稱，中國去年12月底就開始與輝瑞展開產銷Paxlovid仿製藥的談判，由中國國家藥品監督管理局主導，希望在今年農曆新年前，敲定這項許可的條款，布爾拉則否認這項消息。

布爾拉並透露，中國國家藥品監督管理局（National Medical Products Administration，NMPA）認為，輝瑞給出的Paxlovid口服藥報價太高，未來不會把Paxlovid列入醫保藥品目錄，但中國所要求的價格已經低於輝瑞向大多數中低收入國家的開價：「他們（中國）是世界第2大經濟體，我認為他們支付的費用不應低於薩爾瓦多」，這意味著3月31日之後，Paxlovid將會從中國的醫保目錄的名單中被移除，最終或許只能向中國的私人市場銷售，但他不認為此事會對輝瑞截至4月的業務產生影響。

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