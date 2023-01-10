賴清德做年菜陪獨老圍爐　阿嬤：連雞蛋都變貴了

副總統賴清德今到台中市銀髮就業的「不老夢想125號」親自烹煮年菜、陪伴獨居長輩圍爐。長者們透露萬物皆漲，連雞蛋都漲價了，過年後熱銷料理也得漲價。賴清德得知弘道基金會的助老活動還有龐大缺口，呼籲大家若行有餘力，多關懷底層弱勢民眾，讓他們也能過個好年。
記者顏幸如／台中報導
弘道老人福利基金會表示，賴清德是第3年到弘道做年菜、陪長者圍爐，前兩年都在新北市偏鄉獨老的家裡，今天（10日）是第一次到弘道推動銀髮族就業的「不老夢想125號」，由不老料理人們教他烹煮餐廳熱銷的調理包「金玉良丸慶餘年」。
賴清德號稱自己平常會下廚，還露了單手打蛋功夫，不過他切芹菜速度有點慢，助手阿姨隨即接手，請他專事攪拌和摔肉就好。賴清德邊做邊問台中市新任副市長王育敏「有沒有在做菜？」王育敏秒回：「你怎麼問的跟董事長（王乃弘）一樣？」她坦承工作一向忙碌，是個標準的外食族。
賴清德送獨居山區的86歲邱阿公、體力衰退的92歲劉阿嬤營養品，親自為他們圍上保暖圍巾，還稱讚阿公戴上帽子後「好像劉文正」！賴阿嬤透露，得知要跟副總統一起圍爐，她開心到一整晚睡不著！
賴清德問不老料理人們，冷凍肉丸怎麼賣？70歲阿嬤黃阿勉說，原本一盒6顆100元，但現在食材漲很凶，連雞蛋都漲價了，年後「金玉良丸」也要調漲！賴清德則說阿嬤是在做義工，肉丸子一顆10多元算很便宜。
弘道老人基金會長期服務一萬多位長者，受景氣不佳影響，今年寒冬助老活動缺口達1200萬元。賴清德表示，很多弱勢民眾、獨居的老人在歲末寒冬特別辛苦，自己透過這樣的活動向阿嬤、阿公祝賀新年快樂，也呼籲大家行有餘力多關心周遭生活非常辛苦的底層弱勢民眾，讓他們也能過個好年，讓社會更和諧。