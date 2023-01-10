接見德國國會訪團　蔡英文：民主國家應團結守護價值

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蔡英文提到，台德雙方的合作面向非常多元，包括能源轉型、金融監理、中小企業創新研發，以及轉型正義等不同領域。相信未來在訪團的大力支持下，台灣和德國會繼續深化夥伴關係。
蔡英文也藉這個機會，代表台灣人民感謝德國對台灣的重視與支持。去年，德國國會首度通過支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），也是首次有超過100位國會議員進行連署支持台灣。
蔡英文提到，去年8月，中國在台海周邊持續軍演，德國身為G7輪值主席國，透過G7外長的聯合聲明，表達維持台海和平的重要性。接著去年9月，德國在落實「印太方針」的執行進展報告也首度提及台灣，持續關切台海安全。
蔡英文強調，目前面對威權主義的擴張，民主國家更應該團結合作，守護民主自由價值。台灣將從明年開始，恢復一年期的義務役，強化自我防衛的實力，也展現守護家園、捍衛民主的決心。期待台灣和德國以及更多民主夥伴，共同守護區域秩序的穩定及繁榮。
隨後，德國國會國防委員會主席史琪曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann）致詞時表示，非常高興及榮幸，能和訪團中許多自民黨國防、外交及人權委員會的議員們一起來到台灣拜訪蔡英文。訪團之所以會訪問台灣，是因為是好朋友，而且都過著民主的生活。
史琪曼表示，世界見到發生在烏克蘭的事件中，獨裁統治者持續影響全世界。因此，來到台灣這美麗的寶島，是要告訴全世界，民主國家要緊密地站在一起，因為大家都希望未來的子孫，也能過著和平及自由的生活。
自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格（Johannes Vogel）致詞時表示，昨日有機會在立法院與來自各黨派的立法委員會面，很高興能夠看到台灣社會從威權，發展成為活力充沛、開放而又穩定的民主制度，並以和平方式權力轉移，這是相當罕見的典範，令他們感到非常欽佩。
佛格指出，德國國會、政府、整個歐洲及西方盟友等，都支持一中政策，但也深信，如果要改變台海現狀，必須基於雙方的共識；任何試圖以武力，或威脅以武力片面改變台海現狀，都是無法接受的，這是國際社會的立場，最近G7的聲明即是例證，而這也是德國深刻的信念。德國自民黨黨團非常重視自由，此次訪台就是要傳達支持，及團結反對任何軍事侵略的威脅。
訪團一行尚包括德國國會議員奧芮娜塔（Renata Alt）、庫勒（Konstantin Kuhle）、艾萱杜（Christine Aschenberg-Dugnus）、雷西特（Ulrich Lechte）、穆勒（Alexander Müller）、穆勒羅森特（Frank Müller-Rosentritt）、瑟梅特（Rainer Semet）、古德（Nils Gründer）及國防委員會主席辦公室主任暨訪團發言人舒茲（Cord C. Schulz）等，由外交部長吳釗燮、德國在台協會處長許佑格（Dr. Jörg Polster）陪同，赴總統府與蔡英文會面，總統府秘書長李大維也在座。