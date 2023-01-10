瘦子傷後首露面洩「炸鼻」滿臉血 朱軒洋關心柯震東傷勢
瘦子日前傳出在慶功宴上「撞爆鼻梁」，今（10）日穿上一身皮衣酷裝出席BOSS台北101專門店開幕記者會，看上去帥度絲毫不減，他受訪時還原「炸鼻」過程，直說其實當下沒感覺，還是被同事說「噢你怎麼滿臉血」才發現受傷。同台的朱軒洋則透露，已傳訊關心驚爆遭無人機撞傷破相的柯震東，「有嚇到，不知道他現在好不好」，卻幽默表示，過陣子就要一起開始宣傳，「如果傷口還沒好的話，我自己是認為包起來出席也是蠻帥的」。
記者蕭涵云/台北報導
熱愛皮外套的瘦子，穿上最新Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列現身，稱讚身上的皮衣款式，在金釦上還看得到Looney Tunes的「Bugs Bunny賓尼兔」細節；打開外套則內搭「Bugs Bunny賓尼兔」、胡蘿蔔等小圖案襯衫，相當適合自己不喜歡穿太大圖案的個性，「蠻喜歡一點點有意思的設計」。瘦子受訪時表示，很開心演唱會圓滿結束，準備要放假的心情、可以好好過年，直說前陣子忙於工作都沒時間準備節慶禮物，今天工作後打算認真逛一下。
被問到慶功宴上不小心撞傷自己，他笑著還原受傷過程，坦言是在上廁所尿尿時，可能喝多就往前倒下而直接「炸鼻子」，他強調「沒事啦」，其實當下還沒感覺，是被同事說「噢你怎麼滿臉血」才發現受傷；他還懵問「蛤我怎麼了」。大家關心女兒看到傷勢是否有說什麼，他直說「女兒還不會講話，所以不會發表什麼意見」。聽現場媒體透露柯震東傷勢，他嚇一大跳直說不好意思、自己真的不知道，「蠻可怕的，早日康復」。
而同台的朱軒洋才與柯震東一起合作《黑的教育》，拿下第59屆金馬獎最佳男配角，他對媒體透露，已有傳訊關心柯震東，直說「有嚇到，不知道他現在好不好」，雖然不確定柯震東在不在，但表示活動結束後剛好有工作要到公司一趟了解情況。分享過陣子就要一起開始宣傳，朱軒洋竟語氣幽默表示，「如果傷口還沒好的話，我自己是認為包起來出席也是蠻帥的」。
屬兔的朱軒洋分享自己最喜歡紅色棒球外套，蠻有喜氣；透露之前收到品牌有兔子圖案的紅包袋也覺得可愛。而同樣為BOSS台北101專門店站台開幕的新生代演員林奕嵐，則穿上賓尼兔女友「羅拉兔Lola Bunny」的紅色毛衣裙裝出席，展現青春氣息。
BOSS台北101專門店搬移至一樓，並以最新前衛現代視覺形象，打造總面積約152平方公尺的男女裝旗艦店，入口採開放式門面設計，使用品牌標誌性的駝色、白色與黑色，以黑色亮面傢俱與幾何線條框架貫穿整體空間，並巧妙轉化店內融合舒適居家感；未來將聚焦更年輕、更全球化的消費需求。開幕期間1/14～1/15週末將可於店上體驗特別設置的時尚行動咖啡車，凡加入BOSS Taiwan LINE官方帳號好友，即可免費享用熱飲與新年造型手工餅乾。