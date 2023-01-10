嘉義縣府勞青處校園宣導「3要7不原則」防範求職詐騙
長達1個月的寒假即將來臨，短期打工也成為許多青年的首選，人力銀行更預估全台將釋出12.2萬個兼職打工職缺，為防範求職詐騙，勞青處特與知名劇組阿特文化合作，走進20所學校以行動劇宣導「3要7不原則」，將自己人身、經濟安全擺在第一位。
記者鄭一銘/嘉義報導
嘉義縣長翁章梁說，嘉義正處於高速轉型的階段，每位青年都是城市進步的關鍵，因此寒假打工一定要提高警覺，注意新形態詐騙手段，找工作前要做好「3要原則」，要蒐集應徵公司資料、要告知親友求職地點、要檢視職缺資訊是否合理。另民眾在面試時也要謹記「7不原則」，不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不離身、不飲用、不非法工作，確保不掉入詐騙陷阱，將自己的人身安全、經濟安全擺在第一位。
勞青處長陳奕翰說，為防範求職詐騙，勞青處除定期政令宣導，更與知名劇組阿特文化合作，推出創新求職情境短劇，去年深入長庚科大、萬能工商、朴子國中等近20所學校，舉行「3要7不跟著走‧安心就業展自我」校園演出，共吸引近3千名青年學子參與，今年度也將持續辦理並向下紮根，期望透過寓教於樂的方式，讓青年朋友們更加瞭解詐騙樣態，在求職的過程中提高警覺，保障自身安全。
陳奕翰呼籲，應徵工作前要先查詢公司是否有合法登記，而對工作內容比較抽象或不合常理高薪的職缺，也要先驗證資訊的真實度，才能避免受騙上當，如有疑問請撥打縣府求職防騙諮詢，祝福青年朋友們寒假打工都能平安順利！