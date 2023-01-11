「流水席之亂」是男生掰的創作文？爆系管理員曝真相打臉
繼2022年中旬的哥吉拉人妻後，爆系的匿名公社又出現「流水席之亂」，再度搶占各大媒體版面，一位準新娘上網抱怨夫家要辦流水席，未來的小姑看到後加入戰場，雙方鬧得不可開交，成為連續劇。網紅潔哥更質疑這系列是「創作文」，但爆系管理員則跳出揭露真相打臉。
編輯中心/綜合報導
由於流水席之亂與去年「哥吉拉人妻」同樣由匿名公社爆出，網紅潔哥昨（10）日在個人上發文提到「最近很紅的流水席公主a，其實很明顯是社團為了衝流量的創作文欸！應該很明顯吧？戰男女戰南北戰習俗有的沒有的都戰了，把女人塑造成這個樣子真的滿討厭，現實的女人有，但也就是少數，至少我認識的女生們都是很認真在賺錢過生活」。
潔哥同時質疑，該文是由男性創作「女的真的這麼現實想嫁有錢人也會裝的像樣一點，這文章很明顯就是男生以他的角度去寫一個拜金公主病女的故事，當故事看看就好真的」。
不過爆系管理員李艾莉看完相關言論後，則跳出打臉回應「想知道作者何不來問我，說社團在蹭熱度，但我看起來像你在蹭欸，發文的帳號是女生，還是個漂亮女生，除非...我眼盲看錯」，言下之意及自己能透過管理員權限得知發文者的身分。
不少網友看也紛紛表達看法「不是爆系人，永遠不知道管理者其實是可以看到發文者的」、「自從哥吉拉事件之後就知道匿名管理員會過審」、「想知道公主a能有多美」、「問題是，管理員知道是誰，也不會隨便透露啊」。（編輯：潘毅）