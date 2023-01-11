刮刮樂買起來！過年「4生肖」財運旺炸　財神眷顧狂吸錢

威力彩飆4.7億！「4星座4生肖」偏財旺　專家曝中獎撇步

▲威力彩已經21期連槓，明（12）日頭獎金額上看4.7億，讓不少民眾紛紛打算試試手氣，想要在年前最後一波發大財。（圖／NOWnews 資料照）
▲威力彩已經21期連槓，明（12）日頭獎金額上看4.7億，讓不少民眾紛紛打算試試手氣，想要在年前最後一波發大財。（圖／NOWnews 資料照）

編輯中心/綜合報導

威力彩已經21期連槓，明（12）日頭獎金額上看4.7億，讓不少民眾紛紛打算試試手氣，想要在年前最後一波發大財。對此，命理專家小孟老師也公布偏財超旺的「4星座4生肖」，同時分享強化財運的小撇步。

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Top4:水瓶座
金星落入水瓶座，顯示水瓶座能有突發偏財機會，周四財氣籠罩，建議購買威力彩前穿上紫色衣服或口罩再去下注，因為紫色為神秘的顏色能接通宇宙能量讓你財富不斷流動。
Top3:金牛座
金牛座財星靠近，財神就要來到家中坐，財氣飽足，偏財運大增，黑色是你周四的幸運色，建議下注威力彩前吃黑色食物或飲品，如：米血糕.黑咖啡.青草茶..等。能為你帶來大量的財氣。

▲6風水佈局可以增強事業運，提升業績及財運。（示意圖／取自unsplash）
▲命理專家小孟老師也公布偏財超旺的「4星座、4生肖」，同時分享強化財運的小撇步。（示意圖／取自unsplash）
Top2:天秤座：
榖神星駐守天秤座命宮，顯示周四天秤座財運亨通，偏財運將能大發利市，建議下注前能帶著紅包帶，裡面放568元，代表我要發，如此一來財神能聽見你的乞求賜你財富。
Top1:牡羊座
財星滑入本命宮，周四牡羊座財氣能夠上升，財氣湧進，建議下注完後將彩卷放在門打開的45度角處，代表財位，無論是辦公室或家中45度角都有財氣，若你命中有福報將能中到大獎。（編輯：潘毅）

好運時辰：中午11：00-中午13：00
下午15：00-晚上19：00

財運方位：東方

好運生肖：豬、牛、鼠、虎

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】       

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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