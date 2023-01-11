前第一高票控「當選者全賄選」　綠議員自清：濫訴請道歉

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吳敏濟指出，第一選區選風惡劣，過去3屆就有2名議員當選無效（國民黨前議員楊永昌、無黨前議員林素真），選後謝票時選民紛紛向他反映，此次賄選情形極其猖獗，包括請鄰長、前鄰長代發文宣，無論花1小時2小時皆可領4千元；選前選後請客及招待旅遊，市議員配合里長一起買票，一票1千5百元；參加競選造勢活動一戶3人，1人參加也可拿到600元的走路工。
吳敏濟說，選後讀小學的孫女問他：「阿公你每天為選民服務，從早忙到晚，同學都知道你做得很好，還幫學校爭取蓋活動中心，你怎麼會落選啊？」他經不過孫女一再追問，告訴她「阿公清白選舉，當選的3人都有賄選」。孫女生氣問「大人怎麼可以這樣？」他認為若不將賄選者繩之以法，無法向選民及子孫交待，因此具狀向地方法院提起3人當選無效之訴。
吳敏濟說，選民不斷提供他賄選資訊，買票行為肆無忌憚到令人髮指的程度，當選的3位候選人都涉及賄選，已創台灣選舉史上最不堪、也是最黑暗的紀錄。他透露檢調已介入調查，因進入司法程序，具體情形不便細說，但賄選事證明確，相信不久就會有結果。
楊啟邦、李文傑尚無回應，民進黨籍議員施志昌憤怒強調，自己從擔任立委蔡其昌甲安埔地區特助開始，就致力地方服務，連續兩屆都拿1萬8千多票。鄉親對他的肯定與選擇，不能因吳敏濟的落選濫訴，污衊自己清白從政與為甲安埔鄉親的努力。
施志昌也在新聞稿內以「2022民進黨大選情況嚴峻，身為民進黨員期待黨內同志要團結」，暗喻吳敏濟在市長一局未力挺蔡其昌，並呼籲吳敏濟莫為自身利益與聲量「不分青紅皂白的砲口對內」。
施志昌強調自己清白從政、極度厭惡黑金與賄選，若經調查他有賄選，將立即辭去議員職位。如果確屬濫訴，「請黨內前輩吳敏濟公開於鎮瀾宮廣場前，向民進黨以及甲安埔的鄉親，為自己因爲濫訴而引起的傷害，公開道歉」。