勞退條例修正草案預告　開放役男自提勞退最高6%

總統蔡英文日前日前宣布2005年後出生的男性，義務役恢復為1年，並將銜接勞工退休金制度，勞動部今（11）日預告「勞工退休金條例」修正草案，新增國防部、內政部須替義務役、替代役提繳退休金；比對現行勞退級距為2萬1009元提繳6%，每月約1261元，並開放役男自提、最高6%退休金。
記者李琦瑋／綜合報導
勞動部今天預告「勞工退休金條例第56條之4、第58條」修正草案，增訂94年1月1日以後出生，依兵役法第25條第3項或第34條第4項規定，應服替代役現役或經徵集服常備兵現役者，由內政部及國防部為其提繳退休金，爰定明提繳單位、對象、提繳金額、申報提繳程序、資料保存與請領及收益分配等規定。
以常備兵役二等兵為例，2024年1月1日起薪額為1萬130元，專業加給1萬190元，合計為2萬320元，對應勞工退休金月提繳分級表級距月提繳工資為2萬1009元，因此國防部及內政部應以2萬1009元的6%提繳退休金、每月為1261元，同樣開放役男自提、最高6%。
勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，此次修正為配合「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」及「強化全民國防兵力結構調整方案」，把服役年資與勞工退休金條例退休金制度銜接；這筆錢將比照勞工退休金，需滿60歲才能領，但等於個人帳戶多了這筆錢，最後也有2年定存的保證收益。
謝倩蒨說，由於國防部、內政部是主責的提繳單位，草案今天預告，會再與國防部、內政部進行協商，由他們編列預算，並進一步了解是否有其他執行的作業問題。