精進搶修電力技能！台灣電力公司舉辦第55屆技能競賽

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經濟部政務次長兼台灣電力公司代理董事長曾文生表示，該公司為持續精進電力核心技能，舉辦此一技能競賽，今(112)年有來自全國72個單位，共1210位員工響應，創歷年來新高，有超過400位30歲以下的年輕同仁參賽，在34個競賽項目中，與前輩們大車拼，其中最年輕選手21歲，最年長選手滿65歲，老將新秀同場一較高下。
曾文生說，在34個項目中，有許多屬於分秒必爭的類型，包含配電饋線自動化等項目。在此項目中，參賽人員必須在90分鐘內完成饋線設備異狀查修、光纖熔接及測試上線，於事故發生時，有效隔離故障點，用最快的速度復電。
台灣電力公司副總經理陳銘樹指出，此次賽場除有奪獎老將父子檔首度同台參賽外，更有台電「空姐」登上電桿展現女力，他說，領軍參加配電外線團體組的鳳山區營業處領班黃盛輝，服務年資超過40年，除是今年最年長參賽者，更是曾5度奪獎的常勝軍，他即將於1月退休，離別前夕最後一役，還與兒子黃澤仁同台參賽，雖參與不同競賽類別，仍別具傳承交棒意義，黃盛輝說，平常即常與兒子分享自身經驗並傳授獨門心法，勉勵兒子藉參賽與各路好手互相交流。
而曾擔任長榮航空空服員的蔡姍妮，前年甫與姊姊一起轉換人生跑道考進台電，褪去妝髮、高跟鞋的她，現為台電「空姐」，是上天下地、守護電力的配電外線技術員，此次首次參賽，代表新竹區營業處角逐配電外線項目，與姊姊蔡婉晴共同組隊參賽，5人一組隊伍中更有3名女性成員，展現台電女力，專業實力有目共睹。
其中，模擬日常停電搶修作業的配電外線團體組與配電事故搶修個人組項目備受關注，競賽現場模擬搶修作業、更換故障設備，同仁需全副武裝、身著逾10公斤裝備，登上近10公尺