低排碳鋼品冶煉技術！中鋼公司鍍鋅鋼品通過UL2809驗證

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王錫欽說，面對全球鋼鐵市場競爭，以及2050年碳中和的趨勢及挑戰，許多國際鋼鐵廠預計推出低排碳鋼品，各國或區域經濟體亦將實施碳關稅，如歐盟的碳邊境調整機制，而一貫作業鋼鐵廠是以鐵礦砂為主要原料，煉鐵製程產出的鐵水，可適量提高廢鋼添加量，來降低鋼品排碳強度，惟廢鋼同時也具有雜質含量高，以致無法滿足高品級鋼材性質要求之特性。
王錫欽並說，該公司為同時兼顧生產高品質及低排碳的鋼品，致力開發及提升冶煉技術，經過生產及研發單位的攜手努力下，不僅精進煉鋼製程原料管理，亦突破關鍵瓶頸，建立有別以往的轉爐增用廢鋼冶煉方法，包括煉鋼轉爐熱能補償、大量廢鋼快速熔化，以及二次精煉升溫等，成功生產出高廢鋼占比的高品級低排碳鋼品。
王錫欽指出，中鋼生產廢鋼占比12%的鍍鋅鋼品SGCC RC12，於前年取得UL 2809 驗證，去年銷售訂單量近9千公噸，但為因應客戶提出再生材料含量20%的鋼品需求，乃進一步向UL申請SGCC RC20驗證，而該項申請除了要達到UL 2809標準外，更須符合UL白皮書、ISO 14021和EN 45557等國際標準，對於再生材料的嚴格定義。
中鋼公司為此，嚴謹訂定廢鋼分類作業流程及追蹤管理等標準化制度，提交UL後，於去年12月審查通過，鍍鋅鋼品SGCC RC20獲得UL美國總部正式授予UL 2809證書，象徵中鋼公司再次樹立實踐循環經濟的最佳典範。
王錫欽並指出，中鋼公司鍍鋅鋼品SGCC RC12和SGCC RC20先後通過UL 2809驗證後，面對氣候變遷議題，仍將積極開發更低排碳鋼品所需的技術，將減碳工作轉化成新商機發展，期望供應再生材料占比更高的綠色鋼品予客戶選擇，並持續朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景及2050淨零碳排目標踏實前進。