金馬影人遭指「竊盜文物」！受困埃及10hr 狂發文求助
憑藉電影《夕霧花園》入圍第56屆金馬獎「最佳美術設計」的陳炫劭，今（11）日突然發文求助，說他們目前在埃及受困，遭到當地航警扣留，3個人被關在一個小房間，至今已經過了10個小時，手機都被沒收，就連上廁所也被盯著，被當地官員懷疑竊盜文物，讓他們相當無助。
娛樂中心/綜合報導
陳炫劭從今日凌晨就不斷透過臉書發文求助「有人有約旦辦事處的聯絡方式嗎？我們被帶到小房間全部的東西一件一件檢查，來了一堆高官」，說他們不僅護照、手機等等被扣留，所有行李都被翻開來一一檢查，「我們三個的手機都被一個有三顆星星的沒收，現在被放置PLAY在小房間外，有兩個警衛盯著，上廁所還要被帶去有夠像營隊小朋友。」只能偷偷用電腦回報現在狀況，一度很想哭出來。
稍早，陳炫劭再度發文還原一切，原來在安檢時，他們的行李就被要求打開來檢查，說裡面疑似有文物，「後來檢查了一個多小時，也摔破了一些東西，其他他們覺得有問題的也留給他們了，終於順利登機！」結果航警協同空勤人員，卻把他們帶到小房間，開始一一檢查紀念品，並且不斷重複很多相同的問題，也對他們沒有邏輯的旅行方式提出疑問。
怎料，檢查過後，陳炫劭一行人的手機仍被沒收，似乎不讓他們跟外界聯繫，「然後派兩個警衛看著我們，持續發呆等檢調單位上班，至今過了十個小時還沒有後續消息。」最後陳炫劭無奈表示，「外交部很有誠意的要幫忙解決，但是他們也說尊重當地司法，人生首次感覺原來這個就是外交困境國際孤兒，我們目前一天後會走法律程序開庭，判定我們是不是有竊盜文物。」（編輯：詹鎰睿）