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去年攔截913件豬肉製品！年前送禮旺季　海關加強查緝

▲財政部統計，去年海關查獲豬肉及豬肉製品共913件814.5公斤，隨農曆春節將至，關務署也提醒勿攜帶任何豬肉製品入境，以免遭罰。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部統計，去年海關查獲豬肉及豬肉製品共913件814.5公斤，隨農曆春節將至，關務署也提醒勿攜帶任何豬肉製品入境，以免遭罰。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

根據財政部公布最新統計，去（2022）年海關查獲豬肉及豬肉製品共913件814.5公斤。由於國門逐漸開放，旅客攜帶件數年增逾200件，加上農曆春節也是返鄉及送禮旺季，財政部關務署也再次提醒民眾，勿攜帶任何豬肉製品入境，以免遭罰。

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財政部關務署統計，2022年查獲豬肉及豬肉製品共913件814.5公斤，又以郵包為大宗，達545件454.9公斤，再來是遊客攜帶267件202.2公斤，空運快遞83件136.1公斤，海運貨物18件21.3公斤，其中又以查獲旅客攜帶入境的件數，大幅年增220件為最多。

隨著農曆春節逼近，年節送禮旺季也是防堵非洲豬瘟關鍵時刻，加上返鄉人潮及國外包裹高峰期，海關除全面加強查緝工作，也再次提醒民眾，回台不要從國外攜帶任何豬肉製品入境。

財政部呼籲，民眾不要從國外網購或郵寄任何豬肉製品來台，違規者不只貨品遭退運、沒入或銷毀，最重可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。若收到來路不明肉品，請勿丟廚餘。

此外，回台不要從國外攜帶任何豬肉製品入境，尤其自非洲豬瘟疫區攜帶入境，防檢局就初犯罰款20萬，再犯重罰100萬，外來人口未繳清罰款則拒絕入境。若不小心攜帶，入境前請丟入農畜產品棄置箱或走紅線檯向海關申報。

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