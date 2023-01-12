《失落的方舟》開服前翻船？樂意宣布延後上市：深感抱歉
韓國MMORPG大作《失落的方舟：LOST ARK》在台灣由「樂意傳播」代理營運，原先預計在今（12）日正式向台灣玩家開放伺服器，怎料昨（11）日晚間卻突然發布聲明致歉，表示「為了處理目前在海外伺服器的已知問題」等原因，無奈宣布「遊戲延後上市」，頓時讓期待已久的玩家真的「失落」之外，也紛紛臆測延後上市，可能與《失落的方舟》通過中國當局審批有間接關係。
記者張志浩/綜合報導
《失落的方舟》由韓國團隊 Silmgate 與 Tripod Studio 聯合開發，從2011年起開始研發製作長達7年後，2018年11月在韓國公測，2019獲得韓國遊戲大廠總統獎，而樂意傳播則是在2021年8月9日取得《失落的方舟》授權，並同步公告台灣伺服器2023年1月12日將開放，除了台人興奮外，不少中國玩家更發言聲稱要「翻牆」玩台灣伺服器。
不過時隔1年多後，《失落的方舟》竟在中國通過當局版號審批，並將中文譯名翻為《命運方舟》，獲得版號消息曝光後，台灣國內不少針對《失落的方舟》的討論，都圍繞在「中國通過版號，台灣伺服器可能無法搶先開放」的話題，如今官方在聲明中表示「我們對於改版進度領先於臺服的其他國家伺服器苦惱了很久，在諸多考量之下，同時處理目前在海外伺服器已知的問題，以提供更長久、更完善的遊戲體驗給各位冒險家」，也讓玩家們感到可惜。
《失落的方舟》延後上市究竟與中國伺服器是否有關聯，樂意傳播並無正面回應，不過目前能掌握的是，所有支持與等待《失落的方舟：LOST ARK》台服的玩家，事前預約、事前預創角期間冒險家們所創建的帳號與角色資料，將會保留至上市，正式營運時冒險家們可以繼續沿用已創建的角色，官方也深深對所有玩家致歉，希望大家再等待一段時間。