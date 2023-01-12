春節將近 北市議長攜民間業者贈送弱勢家庭「暖心福袋」
農曆春節將至，為讓弱勢民眾也能感受社會團體關懷扶助之意，台北市議會議長戴錫欽結合台灣企業菁英協進會、台北市影音節目製作商業同業公會今（12）日上午於松山社福中心舉行《人間有愛，寒冬送暖》活動，捐贈「暖心福袋」給松山、信義地區弱勢家庭。
記者丁上程／台北報導
農曆年關前夕，戴錫欽與台灣企業菁英協進會、台北市影音節目製作商業同業公會理事長林湘評，以及北市府社會局副局長廖雪如，一同於松山社福中心發放「暖心福袋」給弱勢家庭代表。戴錫欽表示，公益活動是一種社會責任，他希望在農曆年前可以提供需要幫助的人一些實務上的幫助，讓弱勢族群也可以感受到滿滿的溫暖，安心過年。
林湘評表示，雖然後疫情時期各產業經濟正在開始復甦中，但近期全球疫情再度升溫，何時才能恢復疫情前正軌，仍然存在許多的挑戰。基於「人飢己飢、人溺己溺」的精神，身為企業代表還是要善盡社會責任、關懷社會弱勢；希望透由我們做捐贈社會公益的過程中，以慈愛善心與關懷的行動，拋磚引玉為社團及社會注入一股溫暖而堅定的善良暖流。
廖雪如則直言，非常感謝業界善心的捐贈，這次所提供的愛心福袋，將媒合嘉惠給松山及信義社福中心所服務的經濟弱勢個案，這次透過「人間有愛，寒冬送暖」公益活動的拋磚引玉，也期待有更多民間單位公私協力，一同為弱勢族群盡一份心力，一起傳遞更多的溫暖與愛。