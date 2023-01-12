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雲嘉南分署協助民眾求職職訓 符合資格免費再獲獎勵金

▲裝修工程實務班(木作)參訓學員實作訓練畫面（圖／雲嘉南分署提供）
▲裝修工程實務班(木作)參訓學員實作訓練畫面（圖／雲嘉南分署提供）

記者張振興/台南報導

勞動部為協助失業及待業者充實專業技能，做好進入職場的準備，每年都會定期辦理各類職前訓練課程，及提供完整的深度就業諮詢。參加職前訓練免訓練費用，符合資格可再申請職訓生活津貼、學習獎勵金；另青年職得好評計畫是對15-29歲且連續失業6個月以上的本國籍青年鼓勵就業而設置，只要在就服中心完成諮詢後的3個月內尋職成功，並連續受僱滿3個月以上，就可以獲得3萬元尋職獎勵金。

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▲就服員運用牌卡幫求職者釐清工作價值觀、盤點工作能力，幫助她順利踏出求職第一步（圖／雲嘉南分署提供）
▲就服員運用牌卡幫求職者釐清工作價值觀、盤點工作能力，幫助她順利踏出求職第一步（圖／雲嘉南分署提供）
現年25歲家住高雄的周禹潔，從小就對手作DIY很有興趣，所以大學也主修室內設計系，進入職場後發現在校所學的設計規劃圖，與實際木工施工存在許多工法問題，並與學校老師討論後決定報名訓練課程最扎實的雲嘉南分署裝修工程實務班(木作)，且因符合青年身份訓期還可領學習獎勵金，著實減輕高雄至官田通勤的交通費負擔。分署職訓課程是結合基礎的理論講解，搭配完整的實作訓練，經6個月的密集訓練，快速累積職能，成為木工裝修達人。


社會新鮮人佳佳，自國立大學資訊工程系畢業後，沒有就業方向，對於未來迷惘，投遞履歷也未獲公司青睞，待業1年半，加上經濟壓力讓她越來越沒自信，於是向嘉義就業中心求助，協助的就服員透過晤談和牌卡及佳佳過往的學經歷中，探索她的職業興趣，並且找出問題所在，協助佳佳找回自信、了解目前的產業現狀與各職缺所需的職能，最後一起討論目前最在意的工作價值觀，作為選擇工作上的參考。經過一系列深度的自我探索和就業技巧、面試技巧、履歷撰寫完整度的加強後再次尋職，立馬在1個月內應聘上製造業總經理助理一職，目前已穩定就業近3個月。


雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署每年都會定期辦理各類職訓課程，職前參訓學員不僅免訓練費用外，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼；此外，參訓者若為15至29歲青年，可申請學習獎勵金每月最高8,000元、最多可領9萬6,000元，鼓勵符合身分的民眾可多加運用政府資源，只要專業技術在手，就不怕找不到工作。另針對15-29歲且連續失業6個月以上的本國籍青年，推出「青年職得好評計畫」，就業中心會提供完整的深度就業諮詢，運用牌卡、心理測驗等工具，協助盤點自身職場優勢、加強求職面試技巧、擬定階段性職涯規劃，最後再產出客製化的求職履歷卡，青年只要在完成諮詢後的3個月內尋職成功，並連續受僱滿3個月以上，就可以獲得3萬元尋職獎勵金。

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