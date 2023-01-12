雲嘉南分署協助民眾求職職訓 符合資格免費再獲獎勵金

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社會新鮮人佳佳，自國立大學資訊工程系畢業後，沒有就業方向，對於未來迷惘，投遞履歷也未獲公司青睞，待業1年半，加上經濟壓力讓她越來越沒自信，於是向嘉義就業中心求助，協助的就服員透過晤談和牌卡及佳佳過往的學經歷中，探索她的職業興趣，並且找出問題所在，協助佳佳找回自信、了解目前的產業現狀與各職缺所需的職能，最後一起討論目前最在意的工作價值觀，作為選擇工作上的參考。經過一系列深度的自我探索和就業技巧、面試技巧、履歷撰寫完整度的加強後再次尋職，立馬在1個月內應聘上製造業總經理助理一職，目前已穩定就業近3個月。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署每年都會定期辦理各類職訓課程，職前參訓學員不僅免訓練費用外，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼；此外，參訓者若為15至29歲青年，可申請學習獎勵金每月最高8,000元、最多可領9萬6,000元，鼓勵符合身分的民眾可多加運用政府資源，只要專業技術在手，就不怕找不到工作。另針對15-29歲且連續失業6個月以上的本國籍青年，推出「青年職得好評計畫」，就業中心會提供完整的深度就業諮詢，運用牌卡、心理測驗等工具，協助盤點自身職場優勢、加強求職面試技巧、擬定階段性職涯規劃，最後再產出客製化的求職履歷卡，青年只要在完成諮詢後的3個月內尋職成功，並連續受僱滿3個月以上，就可以獲得3萬元尋職獎勵金。