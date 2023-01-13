房市／信義房屋官網高雄最受關注社區 前三位知名度超高
信義房屋官網統計2022年高雄市各棟社區，被網友點擊次數最多的前三名，結果顯示全都是知名社區，包括國硯、華人匯、遠雄The One。信義房屋高三區協理周清源分析，這三個社區知名度高，工法或建築外觀也別具特色，再加上所在地點都有在地具有影響力的建設題材，應是成為熱搜社區的主要原因；但他也提到，這三個社區房價相對都高，一般高雄購屋民眾需求範圍最高的總價帶，目前仍在2000萬以內，而非這類中高總價的住宅。
生活消費中心/綜合報導
國硯是高雄近年相當指標的建案，坐落位置近亞洲新灣區、擁有海景，屋齡約10年，是高雄指標的社區；華人匯屋齡約8年，位於農16特區，享有公園首排景觀，當年建商銷售期間，主打建築大師李天鐸打造，還標榜「雙制震」住宅；遠雄The One則是屋齡僅3年的新興知名社區，也是亞灣區內指標住宅。
周清源表示，這三個社區都具備知名度高、工法或建築極具特色、坐落於高發展性地段等共同特色，不過，因為單總價也高，雖然躍居全市熱搜社區前三名，「但不是最多人買的」，多數應該是好奇知名社區的工法、公設設施等，才會使點擊量相對較高。
什麼才是目前高雄市場上的主流產品？周清源指出，從價格部份來看，無論屋齡新舊，總價帶1800至2000萬以下的產品，仍是市場需求範圍最高、流通天數較少的產品；其他條件方面，國硯、華人匯、遠雄The One周邊的區域環境佳，商圈也成熟，同時還具有未來發展性的建設題材，所以這些知名社區周邊，也會是許多消費者的首選，甚至包括有意購置店面、商用不動產的客群，也會以這些知名社區坐落的地點為考量之一。