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揭祕歐洲王室《束縛》生活！40歲茜茜皇后勇於反抗父權

▲電影《束縛》描述茜茜皇后伊莉莎白晚年生活故事。（圖／好威映象提供）
▲電影《束縛》描述茜茜皇后伊莉莎白晚年生活故事。（圖／好威映象提供）

記者黃雅琪/綜合報導

電影《束縛》聚焦在茜茜皇后伊莉莎白受困王室婚姻的晚期生活，由《霓裳魅影》歐洲電影獎影后維琪克雷普完美詮釋，重新定義茜茜皇后強烈的個人形象，以前衛率真、堅韌叛逆的女性力量反抗父權框架。而雕琢的宮廷樣貌、現代的流行歌曲更有著《凡爾賽拜金女》、《真寵》的新古典氛圍。一段關於女性與解放的動人傳奇故事，就在拉緊與鬆綁之間奮力呼吸。

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▲《束縛》茜茜皇后伊莉莎白，只能透過節食瘦身維持美貌與地位。（圖／好威映象提供）
▲《束縛》茜茜皇后伊莉莎白，只能透過節食瘦身維持美貌與地位。（圖／好威映象提供）
人前她是深受愛戴的茜茜皇后，人後她是一位母親、王室成員，也是維繫著一場失溫婚姻的女人。1877年的聖誕節前夕，奧匈帝國皇后伊莉莎白迎來了40歲生日，雖貴為皇后卻無法展露真實的自我，只能透過節食瘦身、維持美貌來滿足她的形象與地位。然而渴望知識和自由的她，對日復一日的束縛感到窒息，絕望難耐之下不僅頻頻踩線打破體制，甚至為即將啟程的旅行密謀了一個完美計畫，那將為她帶來最終極的療癒和解脫。

▲《束縛》探討女性解放自我的過程。（圖／好威映象提供）
▲《束縛》探討女性解放自我的過程。（圖／好威映象提供）
《霓裳魅影》歐洲電影獎影后維琪克雷普（Vicky Krieps）表示：「我試圖透過我的表演，給伊莉莎白一點自由。拍戲的時候我常常在想，或許我是在給伊莉莎白一個機會，讓她去做她當時做不到的一切。」維琪克雷普此次於《束縛》中詮釋奧地利傳奇人物茜茜皇后伊莉莎白，完美出色的演技堪稱生涯代表作，同時也是與導演瑪利克洛澤的二度合作。電影《束縛》將於2月10日上映。


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