房產／信義房屋早於ESG浪潮　致力成為「更好的企業」

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對客戶來說，也有益處，信義房屋四號公園店店長李永勤至客戶家收客戶不用的二手書，不僅幫助客戶居家空間更有餘裕，也在店門口販售二手書，所得捐給中和育幼院的孩子，來往的社區住戶不僅可以買到所需的書，還能幫助人，更能了解信義房屋房仲的永續理念，形成一個生生不息的「善循環」。
信義房屋的永續作為落實於每一名員工，來自於40年前信義房屋創辦人周俊吉的公益初心需合宜對待各利害關係人，因此早在1996年，信義企業集團在全球ESG浪潮尚未興起時，即支持「劍橋大學信義講座教授」進行國際永續研究。
而1月12日於政大公企中心舉辦的信義書院10周年系列活動「企業倫理與ESG國際論壇」則請來今年新上任的劍橋大學信義講座教授Christopher Marquis以「商業進化：以組織驅動永續」為題進行企業倫理大師講座，台下的聽眾大多學界、企業界代表，將國際ESG視野帶進台灣。
台灣指標永續企業台達電、KPMG安侯永續發展顧問公司、法國電力再生能源集團、上海交通大學上海高級金融學院等企業界、學界也共同參與此盛事，跟與會企業一起探討ESG風潮下的全球發展現況與趨勢，如何運用良好的治理引領變革，以求在獲取利潤的同時，考量利害關係人的利益，與周遭社區和諧共融，化危機為轉機，達到永續發展生生不息。