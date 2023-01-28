綠能汙染／太陽能板壽命僅20年　7年後爆廢棄潮衝擊生態

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「一定要公告應回收，公告了之後，台灣收費的制度就會比較齊全。」陳偉聖說，太陽能板的處理應該要像早期處理電視機那樣，公告並強制回收，由環保署全權管轄處理。
不過對於是否將太陽能板公告應回收，環保署廢管處回應，還需要進一步評估。「因為太陽光電板的生命週期20年，之前裝的要有一定年限才會出現開始排出的高峰，這個部分既然現在能源局有這個機制，還需要一些時間評估。」廢管處副處長許智倫表示。
2035年面臨10萬公噸廢棄太陽能板
根據環保署廢太陽光電板回收處理規劃說明，現階段由經濟部能源局代徵費用及先行保管，並公告訂定「再生能源電能躉購費率及其計算公式」，納入太陽光電模組回收費用1000元／瓩，用以建立國內模組回收機制。
「這樣的機制下面，可以確保將來這些太陽能板沒有用了丟在那裏，起碼有人會來幫忙清除跟處理，這費用先把它扣下來，是有好處。」陳偉聖解釋收取費用的用意。許智倫說明，徵收的費用主要應用在清運處理、資訊管理系統及服務諮詢專線、現勘及稽核認證等。
台灣於2012年推動「陽光屋頂百萬座」，之後更大規模推行光電，光電板平均壽命約20年，推估2030年起，陸續開始有比較大量的廢棄太陽能板需處理，而高點則可能落在2035年之後，會有比較常態性的大量廢棄太陽能板。
換句話說，目前仍只有小量、零星的，例如受到颱風吹落損壞的太陽能板須處理，因為需要處理的廢棄光電板量體尚未達到經濟規模，目前台灣只有3家廠商持有執照能夠處理廢棄光電板，但若是未來每年有達到10萬噸以上的太陽能板須處理時，陳偉聖認為，僅靠現在的幾家廠商顯然不足以應付。
回收技術不成熟 工研院開發易拆解模組
目前在台灣的廢棄太陽能板是如何回收？工研院材化所副組長蘇俊瑋指出，目前是以「粉碎法」做處理，先將鋁框拆卸下來後，因鋁框是金屬、回收容易，剩下裡面會玻璃、矽晶片、銀線，再用粉碎法整個打碎。但是這種處理方式，讓太陽能板回收的價值低。
「因為要耐室外環境20年，所以太陽能板非常的牢固、非常的難拆解，只能用粉碎法的方式，把它全部打成粒子狀，再把裡面的銀跟矽，或者是其他的貴重金屬分離開來，要處理的工序會比較複雜，而且產生的效益很低，因為不同的物質都會混在裡面，純度就不高，價值也不高，大家的回收意願就比較差。」蘇俊瑋表示。
「法規現在也沒有強制一定要回收，所以大家都會選擇最便宜的方式，去掩埋、去燒，當廢棄物而已。」蘇俊瑋表示，若未來裝設的太陽能板越多、廢棄物也越多，付出的代價越沉重，所以為了治本，必須導入新的規範及技術，來根本解決所有的問題。
蘇俊瑋所指的從根本解決問題，是指工研院近年來致力研發的易拆解太陽能模組。工研院開發新型膠材，讓模組在拆卸時，可以像剝洋蔥一樣一層層從外到內剝開，玻璃可以保持完整，裡頭的矽晶片也可以完整、不破裂，銀線也可以做回收，以這種方式提高模組源料的回收價值。
「可以想像成它原本是一個強力膠，保護整個模組，讓它在20年風吹雨打，受到水氣、熱、腐蝕的影響後，不讓裡面元件受損，但是我們現在弄成是一個便利貼的概念，我要它黏的時候黏得住，不要的時候把它撕掉，就可以把其他東西留下來。」蘇俊瑋說。
「我們需要綠電，但是綠電不能是一個會造成未來20年以後污染的東西，所以這個要提前做。」蘇俊瑋認為，將太陽能板的製程及回收進一步做到循環，才是對大環境負擔起社會責任，對環境的衝擊降到最小。
回收制度尚不健全 學者憂心重蹈覆轍「太陽能板隨便亂丟」
然而相關的回收技術都仍在開發中，現行太陽能板的回收價值依然低廉，儘管還未面臨大量太陽能板須汰換，但是若回收制度仍不健全，陳聖偉憂心，會重蹈早期台灣「四電一腦（冰箱、電視、洗衣機、冷暖氣機與電腦）」隨地亂丟的時代，「就像以前電視、冰箱那樣，隨便丟在山谷裡，現在還有喔！很多山谷沒有人去清，丟了20年不會壞。」
「上次就是800片丟在彰化，那個還好後面沒有新聞再報導了，那是很惡質的一波。」陳偉聖指的是2018年遭踢爆，800片太陽能板被棄置彰化縣大城鄉閒置農地，為太陽能產業蒙上污名。陳偉聖說，還好至今沒有再被爆出隨意丟棄太陽能板的事件，但他也笑稱，如果再被爆出亂丟廢棄太陽能板，可能會因為民意壓力讓政府更積極處理，說不定政府就將太陽能板公告應回收了。
許智倫表示，目前運作模式是能源局依據「再生能源發展設備設置管理辦法」，向案廠設置業者收取費用，但是若未來有更多的廢棄太陽能板是來自非案廠、零星的個體戶，例如家戶型的太陽能板，而非來自系統業者設置的案廠，是否需要調整目前收取費用的對象及回收模式，包括是否公告應回收由清運隊來處理，還需要評估。許智倫強調，環保署會超前部署，無論是太陽能板的去化、循環方式促進回收後的高值化等，都會持續通盤評估。