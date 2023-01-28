綠能汙染／廢棄鋰電池含高單價金屬　業界籲開放進口淘金

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鋰電池回收重要 讓有價金屬留台灣
退役鋰電池回收的重要性，除了避免造成環境負擔，還有一個原因是鋰電池內的有價金屬。鋰三元電池中的原料包含鈷、鎳、鋰、錳等元素，若能將這些高單價的金屬原料留在國內進一步循環利用，對於國內經濟來說有益無害。
「如果這些材料能夠留在國內，它本身都是非常有價值的這些工業用原料，如果能夠留在國內處理的話，對國內產業來講應該是最好的方式。」工研院材化所經理蕭達慶表示。
此外，這些有價金屬因產地國家政治情勢不穩定，也影響到原料的供應穩定，且國際價格波動大，例如烏俄戰爭時，國際鎳價就曾爆長10倍，種種因素影響，因此若讓將這些金屬留在國內妥善運用，能產生一定的經濟效益。
要將鋰電池中的貴金屬留在國內產生更高的經濟價值，是業界的共識，但其實目前國內並沒有能夠完整處理鋰電池回收的產業鏈。
鋰電池回收台灣目前僅處理前半段
鋰電池的回收處理大致可以分成兩個階段，第一段階段是物理性的處理，也就是放電之後，將鋰電池破碎、分選，產生混合許多不同元素的「黑粉」，第二階段化學性的處理，則是再將黑粉提取分離，將元素萃取出來。
「混合之後本身就很難有很高的附加價值，但是如果能夠把這些材料分離開來，就能夠導入到各式的工業應用。」蕭達慶解釋。
然而，蕭達慶也進一步指出，以往鋰電池的使用主要在消費性電子產品，例如手機及筆記型電腦，需處理的廢棄鋰電池數量不多，因此回收產業不完整，目前台灣業者只做到放電後的破碎、分選，而後段的處理，則是運送到國外，例如日本、韓國等國家處理。換句話說，因為送往國外處理，這些高單價的金屬也就無法留在國內。
近年鋰電池應用在電動車及儲能之後，廢棄鋰電池數量預料將大幅增加，並預估2030年之後將有大量的廢棄電池產生。「現在國內的廢棄鋰電數量可能還在幾百公噸，但是其實很多的市場預估大概都有談到，到2030年的時候可能會成長到接近一萬噸，也有預估到2040年的時候，會再成長到10萬噸。」蕭達慶表示。
面對未來可能的10萬公噸廢鋰電池，要將回收機制建置完全、讓這些金屬留在台灣，達到循環再利用。
「它有它經濟價值、回收價值，這個產業只要有一個經濟規模是可以賺錢的，而且還不錯。」昇陽電池董事長楊敏聰指出，鋰三元電池的回收產業有經濟效益，但是現行將後段送到境外處理的模式，卻不理想。
業者提「進口廢電池」擴大回收量體
台灣的回收鋰電池產業，因還未達到經濟規模，產業鏈不完整、後端萃取金屬的階段需到到境外處理，對此，楊敏聰認為，台灣可以透過進口廢棄鋰電池，藉此擴大國內的廢電池量體，進而在真正面對國內大量鋰電池汰換前，讓產業提早一步將回收機制建立完整。
「為什麼其他國可以，我們不能做？講比較負面的說法，為什麼我們不喜歡的東西要別人去做呢？別人的土地就不是土地嗎？」楊敏聰認為，廢電池處理時產生的相關廢水廢氣，台灣是有辦法做管理的，既然如此，鋰電池回收這個產業是可以存在的。
此外，除了環保考量需要及早去建置回收鏈之外，楊敏聰也提出，當鋰電池的回收制度建置完成，產業鏈才算完整。他透露，昇陽日前也遇到國外客戶要求製造者承諾後續的回收處理，因此鋰電池回收制度的建置完整性，預料也將影響台灣的電池產業，因此就算撇除環保考量，單純就商業考量，也希望儘速完善國內的回收制度。
「現在口口聲聲都在提循環經濟，這是循環經濟的一環，因為這些東西可以再利用；地球儲存的這些鎳、鈷、錳，若沒有再利用的話，電動車要談一年有一千萬輛、兩千萬輛的生產，那是不可能的。」楊敏聰說。
業界殷殷期盼，環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌說，對於「料留台灣」表示樂見其成，並指出台灣的技術在處理這些廢電池上是沒有問題的，雖然會有空污排放或廢液問題，但是都可以管理，技術門檻不高。
不過環保署廢管處副處長許智倫則持較保守的態度，他指出，廢棄物進口可以透過個案申請，不過環保署在審核時仍會先檢視是否能夠完善處理，尤其若進口的廢棄物涉及一些有害物質，會「特別慎重」，而台灣目前還沒有妥善完整的處理體系。
面對2040年10萬公噸廢棄鋰電池 應及早因應
蕭達慶觀察，產業還在等待適合的時間點才會投入，但是以現在產業的步調來看「略為慢了一點」，因此希望可以加快腳步，「現在的廢棄電池數量還沒有很多，但是接下來的成長速度很快，等到電池整個都已經產生的時候再投入，事實上那個時機可能會太晚，所以如果能夠先做準備的話，可能能夠迎合到整個廢電池汰換的商機的到來。」
「不能等到2030年、或是台灣的量已經到了國外不收了才要自己去建置，我覺得這個就太慢了；從上游的鋰電池芯、鋰電池原料，到下游電池應用、回收，變成一個循環，讓它很均勻地發展，就不會擔心哪一個環節變成瓶頸。」楊敏聰期待台灣可以發展出完整的電池產業。
無論台灣是否以接受進口廢鋰電池的方式擴大經濟規模、帶動產業運作提早建置好回收制度，如何在真正面臨大量淘汰的鋰電池前就準備好，包括技術、環境機制等，都會是政府及產業亟須面對解決的議題。