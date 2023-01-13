美通膨續降、美元挫 新台幣早盤強升1.48角見30.31元
美國最新通膨數據續降，聯準會（Fed）升息壓力可望減緩，美元指數疲弱，亞洲主要貨幣兌美元強升，日圓更升到128兌1美元價位，新台幣兌美元今（13）日早盤也強升逾1角，一度來到30.31元、大升1.48角，目前在30.335元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
根據美國公布最新報告顯示，美國去年12月消費者物價指數年增率來到6.5%，也連續第6個月下滑，美股連3漲。台股今日一開盤就跳空開出上漲191.41點，以14923.05點開出，隨後更來到1496.31點，漲逾230.67點，目前仍上漲160點左右。
國際匯市部分，美國通膨數據再降，美元指數持續走弱，亞洲主要貨幣兌美元今日早盤更是大升，其中韓元升至1236.5兌1美元，日圓兌美元更升破130價位，來到128.95附近，人民幣中間價也大幅上調來到6.7292兌1美元，離岸人民幣兌美元則在6.7279附近震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.41元、升值4.8分開出後，在台股走揚及亞幣強升之下，新台幣兌美元也升破30.4元，並一度來到30.31元、強升1.48角，目前在30.335元震盪整理。