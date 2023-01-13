Apple新詐騙又來了！超逼真手法公開　她慘遭盜刷3萬崩潰

這一夜我們都是竹北人！853人壓線遷入戶籍　爽領6000元

▲竹北市宣布發放紓困金6000元後，人潮湧入戶政事務所搶遷戶籍。（圖／翻攝自竹北大小事臉書社團）
▲竹北市宣布發放紓困金6000元後，人潮湧入戶政事務所搶遷戶籍。（圖／翻攝自竹北大小事臉書社團）

編輯中心/綜合報導

新竹縣竹北市，昨（12）日宣布為了減緩疫情帶來的經濟衝擊，發放6000元「民生紓困金」，只要112年1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格。消息曝光後引發許多民眾搶著在最後一天壓線遷戶口，戶政事務所單日發放1297號號碼牌，所方忙到今日凌晨才作業完畢，最終有853人順利遷入，可以爽拿6000元紓困金。

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▲竹北市公所12日通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，市長鄭朝方（左）表示，將發放每人新台幣6000元，預計農曆春節後進行相關作業，盼在兒童節前夕完成。（圖／竹北市公所）
▲竹北市公所12日通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，市長鄭朝方（左）表示，將發放每人新台幣6000元，預計農曆春節後進行相關作業，盼在兒童節前夕完成。（圖／竹北市公所）
竹北市長鄭朝方表示，竹北市財政穩定，市庫結餘近50億元，在市庫行有餘力下，經多方考量，發放條件將不分年齡、不排富，設籍市民皆有，每人可領取新台幣6000元，全市約近21萬人受惠。預計農曆春節後進行相關作業，盼能讓市民在兒童節前夕領取。

昨日宣布後當天立即遷入的民眾也符合資格，引發人潮擠爆戶政事務所搶遷戶籍，市公所緊急調派人力支援，並申請專案因應，忙到今日凌晨1點多終於作業完畢，最終有853人順利遷入，包掛外縣市遷入569人，本縣市其他鄉鎮遷入284人。

由於遷戶口需備妥身分證及房屋建物所有權狀，或是屋主同意書以及房屋已繳稅證明等文件，許多臨時起意的民眾資料不全，最終被刷下來無緣改當竹北人。

不過所方也強調，事後將加強執行實地戶口訪查，若被發現不合理的異常遷入，或是領到紓困金後又於短時間內遷出，將依違反戶籍法處以新台幣3000元以上到9000元以下罰鍰。（編輯：倪浩軒）

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