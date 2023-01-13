這一夜我們都是竹北人！853人壓線遷入戶籍 爽領6000元
新竹縣竹北市，昨（12）日宣布為了減緩疫情帶來的經濟衝擊，發放6000元「民生紓困金」，只要112年1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格。消息曝光後引發許多民眾搶著在最後一天壓線遷戶口，戶政事務所單日發放1297號號碼牌，所方忙到今日凌晨才作業完畢，最終有853人順利遷入，可以爽拿6000元紓困金。
編輯中心/綜合報導
竹北市長鄭朝方表示，竹北市財政穩定，市庫結餘近50億元，在市庫行有餘力下，經多方考量，發放條件將不分年齡、不排富，設籍市民皆有，每人可領取新台幣6000元，全市約近21萬人受惠。預計農曆春節後進行相關作業，盼能讓市民在兒童節前夕領取。
昨日宣布後當天立即遷入的民眾也符合資格，引發人潮擠爆戶政事務所搶遷戶籍，市公所緊急調派人力支援，並申請專案因應，忙到今日凌晨1點多終於作業完畢，最終有853人順利遷入，包掛外縣市遷入569人，本縣市其他鄉鎮遷入284人。
由於遷戶口需備妥身分證及房屋建物所有權狀，或是屋主同意書以及房屋已繳稅證明等文件，許多臨時起意的民眾資料不全，最終被刷下來無緣改當竹北人。
不過所方也強調，事後將加強執行實地戶口訪查，若被發現不合理的異常遷入，或是領到紓困金後又於短時間內遷出，將依違反戶籍法處以新台幣3000元以上到9000元以下罰鍰。（編輯：倪浩軒）