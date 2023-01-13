模擬真實搶案 刑警開名車搶銀行 刮到會「目屎那滴」
年關將近，高市警局鼓山分局有鑑於轄區去年2月間發生一起銀行搶案，搶匪駕保時捷、持槍搶劫銀行，所幸轄區警方2分鐘即制伏歹徒。鼓山分局為強化金融機構及所屬員警應變能力，特別舉辦「金融機構防搶演練」，由刑警扮V怪客搶匪，駕駛租來的瑪莎拉蒂超跑搶銀行，所幸演練過程順利，分局長蔡鴻文笑稱，萬一不小心刮到，真的會「目屎那滴」。
記者郭凱杰／高雄報導
鼓山警分局警方為提升線上巡邏警力反應與攔截圍捕速度，昨天下午結合台灣銀行鼓山分行舉辦「金融機構防搶演練」，藉由實境演練，讓執勤員警及銀行行員熟悉狀況處置及應變作為，避免人員傷害及財物受損。
這次演練cosplay去年初的銀行搶案，由刑警假扮歹徒，身穿帽T外套、戴著V怪客的面具，駕駛租來的「瑪莎拉蒂」跑車來到銀行門口，持槍要脅行員交付金錢，才有辦法跑得快。演練過程中由銀行幹部與歹徒進行對話來拖延時間，其他行員伺機報案，爭取員警趕抵現場的時間。
轄區派出所員警及偵查隊則以最快速度趕赴現場，與脅持警衛的V怪客對峙，一番周旋後，警方以「想想家人」的親情攻勢，軟化歹徒的心房，進而迅速上前壓制，當場上銬逮捕並帶回偵辦，讓V怪客只能看著跑車、搖著頭〝目屎哪滴〞。
鼓山警分局長蔡鴻文表示，年關將近，各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金進出，民眾也會提取大量現金，容易成為歹徒覬覦的目標；蔡鴻文也提醒民眾在年節期間應提高警覺，存、提鉅額款項時，應盡量多利用轉帳或匯款方式，避免攜帶大量現金。年節前後，各地警方都會提供護鈔服務，鼓山分局陪您一起過好年。