麥當勞漲價「省錢3攻略」曝！掏出1神卡　100元就能吃飽

我是廣告 請繼續往下閱讀
【麥當勞新版菜單攻略】：
第一點：1+1銅板輕鬆點已經沒有玉米濃湯以及+25元小薯，那麼該怎麼點才能選到吃得飽的主食、飲料及薯條呢？
（A）甜心卡買55元大杯玉米湯送小包薯條，再單點一個吉事漢堡，這樣組合價只要100元。
（B）買65元大包薯條送飲料，再單點一個30元漢堡，總共只花95元。
（C）甜心卡花64元買6塊雞塊送小包薯條，再單點一個45元吉事堡，總共花94元。
第二點：原PO透露，現在經典A餐價格為65元，和單點大薯是一樣價錢，因此除非是要喝玉米湯或是換超值送的東西，否則一定要「單點主食再搭配甜心卡買65元大薯送飲料」。
另外，原PO也提到，她之前覺得「豪吃配餐」相當不划算，但現在不太一樣了，例如：
（A）75元大麥克加95元豪吃配餐等於花費170元，就能有大麥克＋6塊雞塊＋小薯＋38元冷熱飲
（B）75元大麥克再用甜心卡買49元4塊雞送小薯，再加45元飲品送XX，總共花費169。
原PO指出兩方案價錢差不多，雖然B方案雞塊少兩塊，但飲料比較大杯，且還多贈送一個甜心卡的品項，端看個人選擇。
第三點：原PO指出，這一次超值分享盒也漲價10塊錢，沒有想像中超值了，忍不住感嘆：「之前20塊雞塊$199本來是福音欸，多10塊根本就不想買了哈哈。」（編輯：賴禹妡）