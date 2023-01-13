Apple新詐騙又來了！超逼真手法公開　她慘遭盜刷3萬崩潰

麥當勞漲價「省錢3攻略」曝！掏出1神卡　100元就能吃飽

▲一名網友整理出「麥當勞新版菜單攻略」，提供超強套餐配法，只要100元就能吃飽。（資料圖／記者蕭涵云攝）
▲一名網友整理出「麥當勞新版菜單攻略」，提供超強套餐配法，只要100元就能吃飽。（資料圖／記者蕭涵云攝）

編輯中心/綜合報導

台灣麥當勞上個月宣布，早餐套餐平均價格調升11.8%、超值全餐套餐平均價格調升6.5%等調漲政策，讓許多鐵粉崩潰，不過就有一名網友整理出「麥當勞新版菜單攻略」，提供超強套餐配法，只要100元就能吃飽，貼文曝光後瞬間引起熱議。 

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該名網友在Dcard中貼文分享「麥當勞新版菜單攻略」，表示上個月麥當勞更新菜單了，她也整理了新的菜單攻略及新的資訊要分享給大家。 

▲一名網友指出，自己到麥當勞不會先吃漢堡，第一件事反而是先品嚐薯條，原因曝光後，就引來許多內行人認同。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲原PO表示，只要用甜心卡買55元大杯玉米湯送小包薯條，再單點一個吉事漢堡，這樣組合價只要100元。 （示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
【麥當勞新版菜單攻略】： 

第一點：1+1銅板輕鬆點已經沒有玉米濃湯以及+25元小薯，那麼該怎麼點才能選到吃得飽的主食、飲料及薯條呢？ 

（A）甜心卡買55元大杯玉米湯送小包薯條，再單點一個吉事漢堡，這樣組合價只要100元。 

（B）買65元大包薯條送飲料，再單點一個30元漢堡，總共只花95元。 

（C）甜心卡花64元買6塊雞塊送小包薯條，再單點一個45元吉事堡，總共花94元。 

第二點：原PO透露，現在經典A餐價格為65元，和單點大薯是一樣價錢，因此除非是要喝玉米湯或是換超值送的東西，否則一定要「單點主食再搭配甜心卡買65元大薯送飲料」。 

另外，原PO也提到，她之前覺得「豪吃配餐」相當不划算，但現在不太一樣了，例如： 

（A）75元大麥克加95元豪吃配餐等於花費170元，就能有大麥克＋6塊雞塊＋小薯＋38元冷熱飲 

（B）75元大麥克再用甜心卡買49元4塊雞送小薯，再加45元飲品送XX，總共花費169。 

原PO指出兩方案價錢差不多，雖然B方案雞塊少兩塊，但飲料比較大杯，且還多贈送一個甜心卡的品項，端看個人選擇。 

第三點：原PO指出，這一次超值分享盒也漲價10塊錢，沒有想像中超值了，忍不住感嘆：「之前20塊雞塊$199本來是福音欸，多10塊根本就不想買了哈哈。」（編輯：賴禹妡） 

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